Encapuchados ataron al cuidador y prendieron fuego

Anoche, dos personas encapuchadas y armadas ingresaron al predio de Vialidad Rionegrina, en Bariloche y tras atar al cuidador del lugar y a su esposa, incendiaron el lugar.

Jorge Taboada, el custodio del lugar señaló a El Cordillerano que “estábamos con mi señora terminando de cenar mirando el partido cuando sentimos un golpe fuerte en la puerta, como si fuese una patada”.

Agregó que “no la cerramos nunca con llave cuando estamos levantados, lo que hizo que la abrieran con facilidad. Me imagino que de esa forma no creyeron que podíamos resistirnos. Eran dos encapuchados, presumo que jóvenes. Uno tenía un arma de fuego y el otro un palo y nos dijeron que nos quedáramos tranquilos que no era con nosotros. Igual nos llevaron a la pieza y nos dejaron atados ahí, antes me pidieron las llaves de las máquinas, pero les dije que yo no las tengo y lo tomaron con tranquilidad. Nos sacaron los celulares y las llaves del auto, aunque después aparecieron tiradas por el parque”.

Señaló que “luego de un rato vimos por la ventana un resplandor, por lo que enseguida nos dimos cuenta del incendio. Igual por temor a que estuviesen en el lugar dejé pasar un ratito antes de salir. Cuando lo hice justo pasaba un vecino a quien le hice señas, y pedí que llame al 911 y a los bomberos”.