Alertan por posibles estafas en nombre de una concesionaria

La propietaria de una concesionaria de automóviles radicada en la localidad bonaerense de Dereaux, denunció que tras el hackeo de las cuentas de mails y de Facebook “hay personas que han cometido estafas en nuestro nombre”, prometiendo camionetas que supuestamente se encontrarían en Neuquén.

El diálogo con 24/7 Noticias, la mujer identificada como María Cristina Vidal, relató que en octubre “nos encontramos con que hackearon las cuentas de mails y de Facebook de mi marido, Esteban Omar Labrousse, y no pudimos entrar nunca más a ninguna de ellas”.

A partir de esa circunstancia “nos han llamado personas que nos dijeron haber recibido notificaciones en nombre de mi marido, con publicaciones sobre la venta de autos a precios irrisorios que no están en el mercado, a mitad del valor normal, y supuestamente ese sería el enganche para obtener clientes”, agregó.

“La inquietud nuestra es evitar posibles estafas, porque además utilizan el logo de la agencia, y pedir que no acepten ninguna solicitud ni transacción que provenga de esa cuenta con ese logo, porque nosotros no tenemos acceso a esas páginas”, señaló. También dejó, como recomendación para tener en cuenta, que las publicaciones apócrifas no tienen la característica telefónica de Dereaux, que es 02314.

