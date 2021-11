Una jauría de perros dejó a un adolescente agonizando

Conmoción en la ciudad de Rawson (Chubut), luego de que una jauría de perros callejeros atacará a un adolescente de 15 años en la mañana de este miércoles. Ante los gritos desesperados los vecinos no lo dudaron, asistieron al menor y evitaron la tragedia.



Rápidamente una ambulancia arribó al barrio Los Horcones y trasladó a la víctima al Hospital Rawson. Según informaron medios locales, aún no hay información ampliada de su estado de salud: "Esto pasa porque los niños se los traen y los padres lo permiten, les dan de comer pero lo tienen afuera. No se hacen cargo de nada si pasan estas cosas", dijo Sofía una vecina del barrio en diálogo con Tiempo de San Juan.



No es la primera vez que sucede algo así: "A veces uno va caminando por la vereda y si uno de los perros está echado, uno se tiene que ir a la calle para pasar porque ahí no más te ladran y, si no te conocen, te pueden morder".