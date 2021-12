Amenazó a su ex y le prendió fuego el auto

Mónica se preparaba para ir a dormir, ya era la medianoche, en el barrio ya no se escuchaba la música de sus vecinos y casi no andaba gente en la calle, por eso se sorprendió cuando golpearon la puerta. Apenas se asomó logró darse cuenta que se trataba de su ex pareja, quien intentaba ingresar a la vivienda. Ante la negativa la situación comenzó a crecer en violencia, gritos, amenazas, y por ultimo las llamas que alcanzaron a afectar el auto de la víctima que ella misma tuvo que salir a apagar.

El hecho sucedió poco después de las 12 de la noche en Chacramonte, un barrio rural alejado del casco urbano de Roca, hasta la casa de la ex toma llegó desde Allen el violento, quien comenzó con un pedido para ingresar a la vivienda, pero luego demostró sus verdaderas intenciones. Entre las cosas que le gritó a Mónica desde afuera, sin que intervenga ningún vecino para ayudarla, le aseguraba que la iba a matar si llamaba a la Policía.

La mujer, aterrada intentaba convencerlo de que la relación entre ambos estaba terminada y que de esa forma era mejor para los dos. Sin embargo no hubo forma que el hombre entienda razones y fue subiendo cada vez más sus palabras. También golpeaba de manera violenta la puerta y los vidrios de las ventanas.

En un momento, Mónica dejó de escuchar los gritos de su ex, pero al asomarse a un pequeño ventiluz logró ver un resplandor cerca de donde había dejado estacionado su modesto Fiat Sienna. Pocos segundos después comprobó que efectivamente eran llamas y que el fuego había alcanzado algunos plásticos del vehículo.

Pese al miedo y a desconocer si el atacante aún permanecía afuera, la mujer salió de su casa y comenzó a apagar las llamas y salvar el vehículo. También llamó al 911, que le brindó asistencia y en cuestión de unos minutos los policías del destacamento del barrio llegaron al lugar.

Desde la fuerza se le dio intervención a la fiscal de turno Julieta Villa, quien ordenó la búsqueda y detención del agresor. Se sabe que el hombre de 32 años está domiciliado en Allen y que no había sido ubicado.