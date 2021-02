Motochorros lo balearon cuando iba a trabajar

Un joven trabajador fue baleado en la mañana de este miércoles en Rosario, tras un violento intento de asalto de motochorros. La víctima se encuentra internada en el hospital local Alberdi con un balazo en su pantorrilla derecha con orificio de entrada y salida. "Festejo que quedó vivo", dijo Mercedes, su madre.

"Mi hijo se dirigía a tomar el colectivo para entrar a trabajar, cuando fue abordado por dos motochorros. Uno de los ladrones bajó del vehículo, lo apuntó con un arma y le exigió la mochila. En ese marco, forcejearon y el delincuente le disparo en una pierna", sostuvo aún angustiada Mercedes en el programa Radiópolis.

La víctima, que trabaja en el Servicio Urbano de Mantenimiento Ambiental Rosario (SUMAR), logró que no le sacaran la mochila, sin embargo fue trasladado de urgencias al nosocomio local por parte de un vecino que fue testigo del salto: "Festejo porque quedó vivo. No se puede más esto. La gente trabajadora padece salir a trabajar. No sé qué hace el gobierno. Estamos desprotegidos", agregó la madre del joven.