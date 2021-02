“Había antecedentes de violencia, pero no denunciados”

El 14 de enero, después de una juntada entre familiares y allegados, María José Villalón Escudero, de 40 años, fue hallada muerta en su casa del barrio Cordón Colón, frente a la toma Auca Mahuida, a unas 20 cuadras del centro de la ciudad de Neuquén. El misterio en torno al caso tiene relación proporcional con el hermetismo judicial por la investigación avanzada, ya que el escenario es acotado y se busca preservar. No obstante, este diario pudo confirmar que el caso se investiga como femicidio y se pudo comprobar que había antecedentes de violencia de género, aunque no habían sido denunciados formalmente.

La semana pasada, familiares de la víctima se movilizaron hasta la Ciudad Judicial para poder forzar una reunión con los responsables de la fiscalía y obtener información sobre la celosa investigación. En un primer momento se habló de un posible suicidio, pero esa teoría rápidamente fue descartada: “claramente se trató de un crimen violento, la víctima intentó defenderse y presentaba 13 heridas cortopunzantes en el tórax y en el cuello, siendo éstas últimas las que resultaron letales”, explicó la fuente consultada.

En la misma línea, trascendió que los investigadores llevaron tranquilidad a la familia, pero le pidieron cautela, ya que la causa sigue su curso, aunque sea de manera lenta.

Hasta ahora lo que se pudo reconstruir es que poco después de compartir una comida con allegados y familiares -donde hubo comida y alcohol- uno de los hermanos de María José, la encontró tirada en el piso, bañada en sangre.

También se pudo confirmar que se está trabajando en torno a un femicidio. “De eso no hay dudas y si bien no había denuncias formales de violencia, se comprobó que sí existieron numerosos incidentes y hay elementos que así lo comprueban”, informaron las fuentes. En ese sentido, no sólo se investiga el círculo más cercano por afectos sino también por otro tipo de relación, que podría trasladarse fuera de su casa. “Es un puñado que se puede contar con los dedos de la mano”, se graficó.