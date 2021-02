Tres fiscales y una mujer degollada: un caso sin respuestas

Hace tres semanas que apareció el cuerpo sin vida de María José Villalon Escudero en el interior de su casa en la toma Auca Mahuida; con 13 heridas corto punzantes. Su familia le solicita a la fiscalía respuestas, que según afirman, hasta el momento ha sido nulas.

Una fuerte conmoción recorrió no solo el barrio Cordón Colón, sino también los ámbitos judiciales, cuándo el pasado 14 de enero uno de los hermanos de la víctima de 40 años la encontró tirada en el piso, bañada en sangre.

¿Se encontró el arma utilizada para cortar el cuello de María? ¿Estaba en el lugar del crimen, estaba cerca del cuerpo? Preguntas que la Justicia todavía no ha respondido a casi un mes de su muerte. Son interrogantes claves para determinar si fue femicidio o suicidio.

“Majo no está con nosotros, en 21 días pasaron tres fiscales por el caso y ninguna de ellas nos ha dado una respuesta seria. Escuchamos versiones de todos lados, comentarios y hasta filtraciones apuntando a personas ´´x´´. Nos llena de más dudas, en vez de darnos tranquilidad y seguridad de que se esta trabajando bien en todos los procesos de investigación", sostuvo Génesis, la sobrina de la víctima a la redacción de mejorinformado.com.

La autopsia realizada sobre el cuerpo de María habló, y arrojó que murió como consecuencia de "un shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca en región cérvico-facial". En decir, murió desangrada. La sangre se escapó por las heridas en el cuello. Fue degollada.

En un primer momento el caso lo tomó la fiscal Sandra Ruixo, y debido al recambio por la feria judicial el caso pasó a la fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Carolina Mauri; ya que aún no estaba definido si fue suicidio o femicidio; sin embargo, por el receso de vacaciones la causa paso a manos de su colega, la Fiscal María Eugenia Titanti. Es decir: en tres semanas, tres fiscales y sin novedades difundidas ni oficial ni extra oficialmente; ni a los medios, ni a la familia de la víctima.

"La fiscal Titanti, es la que se va a quedar oficialmente con el caso, después de que quienes ojearon el caso fueron Ruixo y Mauri", dijo la mujer, con un dejo de enojo: "Cabe aclarar la postura de esta fiscal (Titanti) a la hora trabajar en estos casos con ejemplos dichos, salidos de su propia boca", agregó haciendo referencia a las opiniones vertidas por la fiscal en otros casos de "muertes dudosas".

"En principio hay un principio que rige la actuación del Ministerio que es la unidad de criterio. Lo que implica es que no importa quién sea el fiscal; más allá de eso, lo que pasó en este caso, es que fue en plena feria judicial y por eso se dio que en principio intervino una fiscal y después otra. Además, tiene que ver que las fiscales que actúan en las unidades especializadas fueron rotando y finalmente quedo el caso en quién correspondía si no hubiera habido feria", fue la respuesta dada desde el medio, a las fuentes consultadas del Ministerio Público Fiscal,

La autopsia realizada a "Majo" (como la llamaba su entorno), aún no se difundió: "Estamos a la espera constante de resultados de ADN encontrados en el lugar del hecho, la abogada tuvo que pedir rastrillaje sobre la barda que da por detrás a la vivienda por que el personal de investigación de Comisaria Tercera no tomó importancia sobre el lugar. Ya que la vivienda no cuenta con separación de la barda, es decir, fácil para poder escapar". La abogada de la familia de la víctima es Celina Fernández.

Además, agregó que están al tanto de que "hubo demora en retirar evidencia fundamental de la casa. Lo cual se puede perder o hasta ralentizar la investigación. Al estado le pedimos justicia a la fiscal Titanti que trabaje y que exija a todo su grupo de trabajo que se trabaje bien y constantemente. Esto no va a quedar como un archivo mas en judiciales, por que la familia no lo va a permitir. Necesitamos repuestas claras. No nos dicen sospechosos, nos nos informan si fue una o más personas. Majo se defendió mucho, lo dice su cuerpo".

Por último, sentenció: "A mi tía la mataron en su propia casa, acá no importa que clase social tenia María José Villalon o que hizo durante el dia o la noche, y digo esto porque la fiscal Mauri, en el primer encuentro me dijo que ella había consumido mucho alcohol. Excusando el motivo real de mi presencia en su lugar de trabajo. Me parece una falta de profesionalismo total".