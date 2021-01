Cordón Colón: "Mi tía tenía 13 heridas corto punzantes"

Misterio y hermetismo en la investigación por la muerte de María José Villalon Escudero, hallada sin vida hace una semana en el interior de su casa en el Barrio Cordón Colón; con 13 heridas corto punzantes. No hay sospechosos ni ningún tipo de información por parte de la fiscalía. Familiares y amigos se movilizaron este jueves para exigir que se levante la feria judicial y se acelere la investigación.

"Nosotros convocamos y marchamos a fiscalía exigiendo justicia, esclarecimiento del caso, que nos den una respuesta porque ya hace una semana del femicidio de mi tía y nadie nos ha llamado. Salió la autopsia y estamos aún esperando resultados, no hay por el momento ningún sospechoso, no nos pueden brindar ningún tipo de información y es lo que más nos preocupa", sostuvo Génesis, sobrina de la víctima en diálogo con la redacción de mejorinformado.com

Con angustia, su sobrina recordó a su tía: "María José era una luchadora, una guerrera, lo que más nos preocupa y asusta es que en su propia casa le quitaron su vida, no queremos que la fiscalía use la feria judicial como excusas, tienen que ponerse a trabajar, es lo que deben hacer".

Además, fue contundente al afirmar que se trata de un nuevo femicidio en la provincia: "Mí tía tenía heridas mortales más de 13 cortes desde la cervical hacia arriba. Las heridas mortales fueron en el cuello. No queremos que para la fiscalía sea una vez más la víctima ´la mala´, basta de prejuicios, de decir ahh pero pasó esto, y ella estaba en tal estado. Eso no importa, no tiene nada que ver. Es la primer muerte por femicidio de lo que va del 2021 y lo único que queremos es que haya justicia, que pague, que lo busquen, que lo encuentren, que nos solucionen esto que es lo que más nos importa. María José esta presente y va a seguir presente ahora y siempre".

A las pocas horas de conocerse el crimen, su círculo cercano reveló que Escudero tuvo una relación con episodios de extrema violencia, por lo que intuyen que puede tratarse de su ex pareja, pero también creen que podría tener que ver con ciertos enfrentamientos que tenía el hermano de la víctima con vecinos del barrio.