Camionero atropelló y mató a un nene que volvía del jardín

Gael en la tarde de este miércoles volvía del jardín de infantes acompañado por su mamá cuando fue embestido por un camión al cruzar la calle en el barrio de Mataderos. Los vecinos reclaman más controles viales en la zona.

El pequeño tenía 5 años y volvía en bicicleta a su casa con su mamá y pasadas las 16 horas murió atropellado por un camión granero en el el cruce de las avenidas Piedra Buena y Eva Perón, a pocas cuadras del establecimiento educativo Integran N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, lugar que concurría la víctima.

El fatal accidente ocurrió cuando el chófer del camión, de 51 años intentó girar hacia la avenida Piedra Buena. "El camionero pasa en verde. El nene comienza a cruzar cuando corta el rojo y no ve el camión porque lo tapa otro camión", informaron fuentes judiciales a Clarín.

Asimismo, la familia de Gael, asegura que el nene y su mamá "cruzaron porque otro auto les dio paso, y se encontraron de golpe con el camión". Efectivos de la policía de la Comisaría 9A se presentaron en el lugar junto a una ambulancia del SAME que rápidamente emprendió su viaje y debido a la urgencia se dispuso un cordón sanitario para su traslado hacia el Hospital Santojanni, lugar donde el niño falleció.

Indignados y con bronca, luego del accidente vecinos cortaron la calle, quemaron un contenedor de basura y denunciaron públicamente que "los semáforos de la zona de noche no funcionan y, a veces, de día tampoco".

"Los papás están destrozados. Le arrebataron la vida de su hijo de sus manos. Él estaba súper feliz, este año iba a terminar el jardín", dijo Lisa, tía de Gael a los medios presentes, además, al reclamo de los familiares de justicia por Gael, se sumó el pedido de los vecinos de mayores controles viales en el lugar. "El semáforo no funciona, estamos en tierra de nadie", afirmaron: "¿Por qué no están acá cuando tienen que estar? Estamos hablando de horario escolar, ¿por qué no están parados en la esquina ayudándonos a cruzar a los pibes".

Otra mujer presente en el lugar, en diálogo con TN, solicitó senderos seguros: "No es la primera vez que esto pasa, que no hay nadie mirando el cruce de los chicos. Tenemos un centro de salud y un jardín y no hay nadie vigilando".

En tanto con respecto a la investigación, el camión, marca Volkswagen y la bicicleta de la víctima, fueron secuestrados por disposición del juzgado. "Cuando vinieron los peritos ya no había nada que peritar", se quejaron los vecinos.