Video: Iba en el capó, su amigo frenó y casi muere

Insólito pero real, un joven "viajaba" arriba del capó, su amigo frenó y cayó al piso: otro auto casi lo atropella. Este jueves se hizo viral un video que muestra una "broma" al volante que estuvo al borde de ser una tragedia. La inconsciencia a flor de piel, ocurrió en Córdoba Capital.

“Mati” iba sentado arriba del capó del auto en el cual iban a bordo dos amigos; uno conducía y el acompañante filmaba. Mientras todo era "fiesta", todos reían, el conductor frenó de golpe, el joven cayó a la calle y cuando intentó pararse, otro vehículo, un Peugeot 208 que circulaba normalmente estuvo a centímetros de atropellarlo.

“¡Mati! No boludo, se va a pegar un golpe… no la va a contar más. ¡No!”, se lo escucha decir al muchacho que filma el video y que fue enviado por una vecina al medio local El Doce Tv. "Luego comenzaron a reírse cuando el muchacho cayó al suelo. "Pero todo pasó a ser preocupación cuando advirtieron que el otro vehículo pudo haberlo matado. ¡No, no! ¡Uuuh!”, gritaron. Luego, indignado, Mati reprochó e insultó a sus amigos", comentó indignada la vecina.

Por último, agregó: “Me parece importante que se vean estas cosas. Es una estupidez, mucha gente hace estas cosas al volante. Merecen una sanción”.