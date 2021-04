“Quiero cog… ya, no doy más": una joven denunció a su psicóloga

Una joven de 25 años denunció a su psicóloga por acoso, extorsión, amenazas de muerte e intento de abuso sexual y pidió que la Justicia actúe, al considerar que la causa se encuentra dormida “porque la agresora es una mujer y no un hombre”. Agostina Anido, de la localidad bonaerense de Villa Ballester, quien terminó resignando su tratamiento en solo cinco meses cuando los comportamientos extraños, (según dijo y mostró pruebas), de la profesional se volvieron "insostenibles e insoportables para ella".





“Era muy agresiva, invasiva y controladora. Me llamaba a cualquier hora y me exigía que le diga dónde estaba y qué estaba haciendo. También me mandó fotos y videos obscenos, y audios subidos de tono”, le contó angustiada la víctima a la agencia de noticias NA. Asimismo, afirmó que su caso no es el único, ya que hay más chicas que también fueron “amenazadas” por la mujer.





Según el testimonio de la joven la causa está “archivada”, sin embargo la denuncia está a cargo de la Fiscalía Oeste de Vicente López y el Juzgado de San Isidro, y según la Justicia, "se está investigando". La acusada es además docente en una escuela secundaria. Una compañera de la facultad fue el nexo entre las dos, "al enterarme que ejercía además como profesional de la salud mental, decidí empezar a tomar sesiones con ella.

Uno de los motivos que la llevaron a alejarse de la mujer fue que "en una de las sesiones por Zoom, vi que tenía 56 fotos mías guardadas en su computadora que sacó de mis redes sociales”, dijo Agostina, en la justicia y en la entrevista. Sin embargo, la reacción de la licenciada, cuando le comunicó su decisión de dejar la terapia fue más violenta todavía: ”Ella enloqueció, tuvimos una conversación telefónica, me agredió a mí y a mi mamá. La bloqueé de todas las redes y comenzaron las amenazas y extorsiones a mí y a mi familia. Ella decía que, si yo no le daba plata, iba a publicar fotos íntimas mías y con mi expareja en redes sociales. Se apareció varias veces en mi domicilio con un cuchillo”.



La joven consideró que la psicóloga “se obsesionó” con ella y “abusó de su profesión”, ya que “tenía mucha información” de su “vida privada para usarla en contra”.

Agostina Anido, la joven que denunció los acosos sexuales de su psicóloga.

Es uno de los mensajes que habría sido enviado por la psicóloga y que en las últimas horas la propia víctima compartió en las redes “Quiero cog… ya, no doy más. Más mala te pones, más me rechazas y más me gustas. Me podés”. Para ella, viralizar la causa es el recurso que le queda ya que la Justicia “no se está moviendo”.





“Es muy triste y lamentable todo lo que me está pasando. Esta mujer la última vez me llamó cinco veces, me dejó mensajes en el contestador. Me dijo que me iba a mandar un sicario para matarme y dejarme en una bolsa de nylon. Que está esperando la Justicia para actuar. Es vergonzoso. No sé mas que hacer. Tengo miedo de que me haga algo, que me mate”. Y por último sostuvo que la agresora dijo que la “iba a violar”.

