El 59% de las mujeres policías neuquinas sufrió acoso sexual

En octubre de este año, un policía fue sancionado por la Jefatura de Policía de Neuquén por utilizar su cuenta de Facebook para pedir oración por un compañero, contagiado de Covid. En noviembre, un comerciante de Senillosa fue asaltado y torturado en su chacra, por una banda cuyos integrantes vestían chalecos originales de la Policía de Neuquén. A principios de diciembre se desbarató una banda narco-policial, a la que se la investigaba desde febrero, y dejó al descubierto un escandaloso accionar que terminó con 9 detenidos -entre civiles y policías- en 17 allanamientos. Drogas, maltrato, abuso de autoridad, corrupción y vejaciones son sólo algunos de los ingredientes de estos tres episodios registrados este año. Casualmente, también se reflejan en las diferentes respuestas anónimas de la encuesta realizada, evidenciando el malestar que reina en el interior de la fuerza policial.

El clima es rancio desde hace un largo tiempo, pero como en toda relación, tiene altibajos. Hay momentos donde el detonante puede estar relacionado directamente con la causa del conflicto o simplemente oficiar de la gota que colmó el vaso. La situación de cuarentena que implicó esta pandemia, la sobre exigencia a los policías en todos los rincones, también sumó en algunas situaciones. Incluso en setiembre, en sintonía con el reclamo del personal de Salud de la provincia, se sumaron algunos sectores azules. Se planteó como un reclamo económico, aunque algunos explicaron la bronca de esta manera: “Se acumula por lo económico, pero lo que en el fondo nos molesta, es que nos piden trabajar en el marco de un concepto de seguridad ciudadana, con un reglamento de la época de la dictadura militar”.

Y sobre este último concepto gira precisamente la encuesta realizada por un grupo de efectivos de diferentes grados, que busca aggiornar a la institución. Intervienen algunas mujeres en calidad de esposas para evitar las consabidas sanciones, pero además buscaron el apoyo de sectores externos que les ayudaron a procesar y socializar los resultados obtenidos. El trabajo, al que accedió en exclusiva Mejorinformado.com, se encuentra en pleno proceso.

“Bienestar laboral de la Policía de Neuquén”: ese es el título del relevamiento realizado de manera anónima entre 247 oficiales, suboficiales y retirados de la fuerza, hace casi un año pero que recién sale a luz. “Había temor de quienes impulsaron el relevamiento sobre cómo socializar y visibilizar los resultados”, explicaron algunos de los participantes.

La encuesta fue realizada entre el 28 de enero y el 21 de febrero por un grupo de particulares y efectivos policiales, con el objetivo central de poner en debate la necesidad de democratizar la ley que rige el funcionamiento de la Policía neuquina. Para llevarla a cabo se elaboraron 10 preguntas, para conocer cuál es la experiencia laboral y su percepción, teniendo en cuenta variables como si es hombre o mujer, en actividad o retirado.

Entre las respuestas que se destacan, casi el 40% considera que pocas veces se han respetado sus derechos laborales durante la carrera, casi un 70% asegura haber recibido sanciones disciplinarias que considera injustas y un 81% conoce a un compañero que efectivamente fue castigado en esas circunstancias.

En la consulta particular a las mujeres, el 44.5% opinó que tiene las mismas capacidades que un hombre, pero el 41,5% consideró que tiene capacidades diferentes, pero son ignoradas. En otra pregunta, el 69,2% considera que por ser mujer es más difícil su vida laboral.

Una pregunta clave, que es un tema tabú dentro de la fuerza por la misma constitución verticalista, es el acoso sexual dentro del ámbito laboral. Y el dato es contundente: el 59% manifestó haberlo sufrido.

Sobre este último punto, estos son algunos de los casos expuestos en la encuesta (que se volcaron tal cual como se redactaron, sin corrección de sintaxis ni ortografía):

“Siendo yo agente, un sargento ayudante me manoseo y me quiso besar y obligar a tener relaciones con él en un adicional yo y estando el de servicio, éramos de la misma unidad. Lo amenacé q lo iba a cagar un tiro y salí del tráiler hasta lograr que se fuera. No denuncie por miedo a las represalias laborales que sufrían las mujeres que habían denunciado alguna vez. También un cabo me llevó a un descampado y me pidió "q le chupe la pija" se empezó a desabrochar la ropa, me baje de la camioneta lo amenacé q lo iba a golpear y me dejó en la mitad de la chacra moño azul sola. Tuve que volver caminando, ningún compañero me preguntó el xq de esa medida, dejarme sola de servicio me tomó 1:20 llegar a la unidad nuevamente. Luego un día me insultó a los gritos diciéndome que solo le chupaba la pija a los oficiales y mis compañeros en vez de defenderme todos se fueron afuera, nuevamente le dije que lo iba a golpear si me faltaba de nuevo el respeto y salí de la unidad llorando. Nadie me acompañó o me preguntó si estaba bien. Me volví fuerte y agresiva, la boca sucia y mi uniforme es dos tallas mayor al mío. Así que ya no llamo la atención y no sufrí más acosos”.