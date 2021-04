Muerte del policía: “No hubo pacto de silencio”

La Secretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor habló esta mañana sobre la investigación de la muerte del oficial Gabriel Mandagaray y confirmó en su cargo al jefe de la Policía Osvaldo Tellería.

“Le pedí al igual que lo hizo la gobernadora Carreras celeridad en la investigación, lo máximo posible respecto a los responsables en cuanto a las irregularidades que se pudieran haber cometido en relación a la instrucción. El jefe sigue en su cargo sin ningún inconveniente. No pensamos en un cambio de mando. Estamos determinando las responsabilidades. Queremos tener claridad en como fueron los hechos, No están aun los resultados de la autopsia, están todas las investigaciones administrativas en curso por lo que no se piensa en un cambio de mando”

Minor agregó que “se está investigando si la actividad que desarrollaban los agentes estaba aprobada. Se separó y se suspendió a los 3 instructores que desarrollaban la actividad más el jefe de COER. Pero también a los responsables del Área Académica y al Director General de Capacitación”

Agrego que “uno supone que deben estar contemplados todos los elementos de seguridad, por eso todo es materia de investigación. Cualquier irregularidad o incompetencia que exista al momento de desarrollar el curso. Todo lo que no haya estado previsto o bien supervisada se tomarán las decisiones sobre los responsables”

Minor también se refirió a los “bailes” que se les da a los policías durante las instrucciones. Señaló que “los integrantes del COER son un grupo de elite que tienen una instrucción diferente a la que tomas los agentes de policías. Son grupos que deben ir a un allanamiento en un campo o en un bosque o deban pasar por un rio o un canal con su uniforme y eso forma parte de la instrucción. Hace al ejercicio en sí. Siempre que esa instrucción este aprobada y supervisada y con todas las medidas de seguridad correspondientes. Ahora, todo lo que este por fuera de eso será sancionado claramente y no se permitirá”

Pacto de silencio

Consultada sobre las versiones que indicaban que se había realizado un pacto para que no trascendieran como fue la instrucción, la Secretaria de Seguridad, Betiana Minor negó esa posibilidad. “Que yo tenga conocimiento esto no es así. Yo lo hablé con el jefe de la Policía todo fue de total transparencia. Todos los alumnos pudieron brindar su testimonio de manera tranquila. Intervino la fiscalía en todo momento y el lugar fue resguardado por fuerzas federales para evitar todo tipo de situación. Es un hecho muy grave y hay una familia que está sufriendo. No tengo conocimiento de un pacto de silencio”