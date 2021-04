El padre del oficial muerto fue quien le avisó al Jefe

El Jefe de la Regional de Viedma, el Comisario Mayor Antonio Mandagaray fue quien le avisó al Jefe de Policía Osvaldo Tellería que en la capacitación del COER en Bahía Creek se había ahogado su hijo y que dos oficiales sufrieron hipotermia.

Así lo confirmó en conferencia de prensa Tellería, y el Subjefe, Comisario General Orlando Cañuqueo, quienes brindaron -muy poca- información respecto de los hechos sucedidos en Bahía Creek en donde murió ahigado el oficial Gabriel Mandagaray y otros dos oficiales resultaron con hipotermia.

Tal como anticipó mejorinformado.com, Tellería informó la separación del jefe del COER Viedma, Alejandro Gattoni y del instructor principal del curso además de otros dos instructores. A todos se le iniciará un sumario administrativo.

En tanto que ante la consulta sobre si el oficial sabía nadar, el Comisario General respondió de manera evasiva "está sujeto a investigación".

Aunque la resolución que habilita el curso tiene su firma, el Jefe de Policía apuntó contra el área de capacitación. “Se está investigando si la actividad que estaban haciendo está dentro del plan presentado por el jefe de COER. Esa actividad tendría que haber sido analizado por el Departamento Académico quienes observan las medidas que se deben adoptar y por el Director de Capacitación y Perfeccionamiento y se aprueba si corresponde con lo proyectado”.

Relató que el jueves estaba en el Valle y que “me anoticio de los hechos por el jefe Mandagaray. Me llamó y me indicó que hubo un accidente en el agua. A partir de ahí me comunique con el subjefe Orlando Cañuqueo y con la Prefetura Naval Argentina que se puso a disposición”

“Si se comprueba que hubo irregularidades en cuanto a la supervisión y control se tomarán medidas de instancias superiores. No es lindo estar dando una noticia como esta. Nuestra institución esta enlutada por lo que pasó. Las decisiones que deba tomar las tomaré. No me temblará el pulso. Hablé con la gobernadora Carreras y ella está al tanto de todo. Pidió severidad a los responsables. Está a disposición mi renuncia y la gobernadora y la secretaria de Seguridad lo saben”, concluyó Tellería

En tanto, Cañuqueo señaló que “cuando llego al lugar el oficial accidentado había sido trasladado. Al poco tiempo llegó Prefectura con un semirrígido y yo me comunique con el Fiscal Ortiz. Los otros dos oficiales que estaban con hipotermia fueron contenidos y asistidos por sus propios compañeros. Ahí solicitamos una ambulancia y los trasladaron hasta la salita de Balneario El Condor”