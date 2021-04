Taxista pasó datos para un crimen, pero el sicario se quedó dormido

Un taxista quedó imputado por pasar datos para un crimen, que no se pudo ejecutar porque el sicario se quedó dormido. El hecho ocurrió en Rosario. El chofer quedó preso por haber informado cada movimiento que hacía Carlos A, testigo de la causa contra Esteban Alvarado a quien intentaron asesinar en enero pasado.

El gatillero llegó tarde y su víctima ya no estaba.

El hombre fue imputado este jueves por haber hecho del 26 al 28 de octubre pasado tareas de inteligencia para que un sicario mate a balazos a un hombre imputado en la causa por asociación ilícita de Esteban Alvarado y a su vez testigo en esa investigación. El ataque finalmente se ejecutó con los datos aportados por el chofer del servicio público, pero en enero, y la víctima resultó ilesa. El que planificó el asesinato es un pesado del hampa, apodado "Chucky Monedita", que se encuentra preso en la cárcel de Piñero por una condena por un homicidio ocurrido en enero de 2015., informó el medio local Rosario3.

Algunos chats entre el taxista y el sicario

"Ya fue. Hoy le mando al viejo con San Pedro", se jactó el gatillero el 26 de octubre por la mañana, aunque luego no logró con su cometido. Al día siguiente, fue al taller con su moto para supuestamente hacer un cambio de aceite, pero se encontró que no estaba su "objetivo". "Cumpa, no está (Carlos A.). Si querés, le doy, pero es el empleado", le dijo Ribles a Chucky vía Whatsapp y adjuntó una foto con el trabajador de espaldas. Luego le escribió: "¿Le doy a este o quemo todo?".

Alejandro Núñez, conocido como "Chucky Monedita", es un joven pesado del hampa que está involucrado en balaceras y crímenes. Actualmente está en el pabellón 4 de Piñero junto con Mauricio y Jorge Laferrara, imputados en la causa de Esteban Alvarado. Se sospecha que alguno de los Laferrara pudo ser quien encargó a Núñez la tarea de planificar el homicidio, aunque no se descarta una posible participación del propio Alvarado.