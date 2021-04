Un pibe de 18 años baleó a otro en una pelea

Una vieja disputa entre pibes del barrio Don Bosco terminó con uno de ellos herido tras recibir un balazo. El atacante, otro joven de apenas 18 años, fue detenido y hoy ya recuperó la libertad luego de haber sido acusado por el Ministerio Público por la agresión con arma de fuego y no podrá acercarse a la gomería donde ocurrió el hecho.

Todo ocurrió después de las 19 de ayer en una gomería ubicada en Ecuador y Dante Alighieri de Cipolletti. Allí dos jóvenes comenzaron a pelearse y en el forcejeó, el de 18 baleó al de 26, quien resultó herido en el tobillo. La Policía a los pocos minutos, ya que los disparos se escucharon desde la Comisaría 24°, que queda a apenas cuatro cuadras del lugar.

En la esquina encontró a dos jóvenes y uno de ellos estaba sangrando. Al relatar lo sucedido se solicitó la presencia de la ambulancia del hospital, en tanto que el acompañante quedó detenido como parte de la investigación. El herido fue dado de alta luego de las curaciones de rigor, ya que al haber ingresado a la altura del tobillo, no revestía riesgo de vida.

Poco tiempo después, llegó a la sede policial un pibe de 18 años, quien aseguró que había sido amedrentado y amenazado con un arma por los otros dos jóvenes involucrados en el hecho. El sospechoso quedó detenido por abuso de armas y lesiones y esta mañana fue acusado por el fiscal Matías Stiep, que al no tener antecedentes y no haber riesgo procesal no solicitó medidas cautelares, por lo que el atacante quedó en libertad.

El Jefe de la Unidad 24°, Javier Yáñez explicó que hubo un forcejeo previo que terminó con uno de herido, aunque no pudo determinar quién de ellos era el que portaba el arma, que no se pudo encontrar en el lugar. "Aparentemente, tienen problemas de vieja data", aseguró el comisario.

Como parte de la investigación, y antes de que llegue la orden de allanamiento judicial, el dueño de la gomería permitió el ingreso de la Policía que hizo una exhaustiva requisa y no encontró el arma utilizada.

El atacante fue liberado porque se trata de un delito excarcelable, la investigación continuará hasta que se llegue a juicio y mientras se el impuso la prohibición de acercarse a la Gomería donde trabaja el joven baleado.