Los policías eran obligados a meterse al agua, sin saber nadar

El informe preliminar de la autopsia al oficial Gabriel Mandagaray, quien realizaba un adiestramiento del COER en Bahía Creek, indicó que el joven de 25 años murió por asfixia y no por un problema de salud.

Esta mañana habló el abogado de la familia Mandagaray, Damián Torres quien confirmó lo adelantado por Mejor Informado. Señaló que “los resultados preliminares indicaron que Mandagaray falleció por asfixia por sumersión, ahogamiento. Es el primer informe que nos da el causal de fallecimiento. Faltan los estudios patológicos y el informe final de la autopsia”

Agregó que “la investigación marcha por un carril que nos permitirá saber que pasó en ese momento. Indudablemente Gabriel murió ahogado en un curso del COER con lo cual lo primero que se investiga es ¿qué pasó ahí?, ¿por qué estaban en el agua? ¿qué actividades se desarrollaron? y ¿cuáles fueron las negligencias y los inconvenientes que terminó con este desenlace fatal?. Además, porque la actividad se hizo en Bahía Creek si según los informes no estaba previsto en ese lugar sino en otro sitio”

Torres explicó en Radio La Super de Roca que “el programa que estaba aprobado tenia ciertos requisitos que parecían ser normales ahora entre lo que se aprobó y lo que se hacía existen muchas diferencias. Y ese punto es muy importante. Pero además ¿por qué nadie controló donde se hacía y como se hacía? Y que, además, estuvieran todos los elementos para evitar una situación así. Imagínate que un chico se descompensa ¿Cómo se resuelve esa situación? Necesariamente tiene que haber elementos de seguridad y profesionales preparados para esas situaciones, bueno acá no había nada y debemos investigar porqué”

“Los jóvenes que estaban con Gabriel en el agua haciendo el curso (el oficial Emanuel Quiriban y el oficial Fabián Erice) declararon y nos dieron información muy valiosa. Tenemos que evitar todo tipo de influencias hacia ellos por eso hemos pedido una medida cautelar de prohibición de acercamiento y de contacto para que no entorpezca la causa”

Señaló que “el día anterior, hubo varios jóvenes que manifestaron que no sabían nadar y lo expresaron porque no la estaban pasando bien. No terminar ese curso es incumplir una orden. La policía se maneja por órdenes. Todas estas cuestiones indican que se pasaron de la raya. Eso es lo que vamos a investigar. Que paso ese día y porque nadie controló. De los testimonios surge que varios chicos no sabían nadar y pese a esto los hicieron ingresar al agua sin ningún tipo de resguardo”

“La familia me pidió revisar y analizar lo que se lleva adelante desde la Justicia. Me pidieron investigar a los responsables directos y a los que no controlaron. Se va contra las personas responsables de la muerte. Quieren saber que pasó en Bahía Creek y quienes son los responsables de la muerte de su hijo”