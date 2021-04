"Me harté de sus golpes, no quiero ser una neuquina menos"

Una joven neuquina recibió una fuerte golpiza por parte de su pareja en la madrugada de este jueves en una vivienda en el barrio Progreso. Luego de pasar varias horas en la Comisaría 3ra, dónde radicó la denuncia por la extrema violencia de género sufrida, volvió a su casa, allí estaban sus pequeños hijos, e hizo un vídeo público en su Instagram, relatando crudamente lo vivido y pidiendo "por favor que su familia no lo proteja más".

Con su rostro totalmente golpeado, la víctima, con mucho temor comenzó a contar la pesadilla que vivió y vive hace tiempo: "Siendo las 8:30 de la mañana, acabo de llega a mi casa, de la Comisaría 3ra, quiero denunciar públicamente a mi pareja porque ya estoy cansada, ya no aguanto más, porque estoy cansada de callarme, estoy cansada que me hagan sentir menos y que no me valoren y que me traten así de esta manera, violenta, porque ya a esta altura tengo miedo de ser una menos".

Con valentía, continuó relatando el horror: "Esta madrugada, tipo 4 de la mañana tuvimos un desacuerdo y ya no aguanto más, gente cercana sabe y conoce mi situación, por eso quiero hacerlo público, porque ya no aguanto más y no quiero seguir viviendo así".

La atacó con furia, sin mediar palabras: "Me rompió la boca y en otras ocasiones también me golpeó, quiero que todo el mundo sepa quién es esta clase de basura, porque corre riesgo mi vida y la de mis hijos, y yo no me voy a callar más. Les pido por favor que me ayuden a escrachar a este machirulo de mierda, asqueroso y violento. No aguando más".

Por último, con una notable angustia, afirmó que tienen "mucho miedo por mí y por mis hijos. No quiero ser una menos, por un pajero. Que no camine tranquilo que reciba lo que se merece. Que toda la gente que piensa que es un santo, que pobrecito, es todo mentira".

En la Comisaría 3ra, lugar dónde la víctima se dirigió, luego de poder huir del violento, le tomaron su declaración, ordenaron una restricción de acercamiento por parte del agresor y le pidieron que solicite un botón antipánico.