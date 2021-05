Tenía 17 años, creyeron que había robado, y lo mataron

Isaías Bordón tenía 17 años. Fue asesinado a golpes y puñaladas. Por el crimen detuvieron a cuatro sospechosos que lo atacaron porque presuntamente había robado un celular. Ese robo no pudo ser acreditado. Ya es tarde. Isaías murió, con una pierna cosida a cuchillazos y el cuerpo lleno de golpes.



El crimen se registró el lunes por la noche, a un costado de las vías del tren General Roca, en el barrio Luján, jurisdicción de Florencio Varela. Es la zona sur del Gran Buenos Aires. Allí estaba Isaías Bordón, con un amigo. Ambos fueron sorprendidos por cinco hombres que lo acusaron de haberles robado un teléfono celular.



Isaías recibió golpes de puño y patadas, que le ocasionaron graves heridas. Hasta que uno de los agresores lo dio varios puntazos en su pierna derecha. El joven perdió la conciencia, y sus agresores salieron corriendo. El herido fue trasladado de urgencia al hospital Mi Pueblo, donde permaneció internado. Pero murió a las pocas horas.



Personal de la comisaría 2da. de Florencio Varela identificó a los presuntos autores del crimen a través del testimonio del amigo y ayer detuvo a cuatro sospechosos, tres de ellos de nacionalidad paraguaya. La fiscal Vanesa Maiola, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 descentralizada en esa localidad, caratuló la causa como "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas", que prevé la pena de prisión perpetua.



"No está acreditado si existió el robo previo, pero sí que todos participaron en el hecho con la golpiza y uno de ellos con las puñaladas", precisó un vocero encargado de la pesquisa. En concreto: no se sabrá nunca si hubo o no robo. Pero sí que hubo un asesinato. Despiadado, cruel. Cortó una vida que recién asomaba en el mundo de las personas adultas.



El quinto agresor todavía no había sido encontrado. Según testimonios, es adicto a las drogas. Dicen que Isaías también. Que consumía paco. Y que por eso lo conocían.