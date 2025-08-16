¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 16 de Agosto, Neuquén, Argentina
Cómo estará el tiempo en Neuquén este sábado

Cuál será la temperatura máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 08:50
Este sábado 16 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 15 grados, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo al parte del organismo nacional, el clima en la ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena

Se prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora.

 

