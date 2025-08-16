Cómo estará el tiempo en Neuquén este sábado

Este sábado 16 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 15 grados, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo al parte del organismo nacional, el clima en la ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena

Se prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora.