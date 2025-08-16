Neuquén amplía a $700 millones el financiamiento para proyectos de economía del conocimiento

Con un compromiso sostenido para potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico en toda la provincia, el Gobierno de Neuquén, mediante la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) y el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP), anunció un nuevo cupo de financiamiento por 700 millones de pesos que serán destinados para la línea de crédito "Fomento a la Economía del Conocimiento".

Este monto se suma a los más de 500 millones de pesos, ya otorgados durante una primera etapa en la cual se financiaron 27 proyectos locales, agotando los fondos en apenas tres meses, reflejando la vitalidad y la alta demanda del sector.

El ministro de Planificación, Rubén Etcheverry, resaltó la iniciativa alineada con las tendencias mundiales de cada día sobre mayores requerimientos de tecnología e innovación en todas las actividades y procesos productivos. "Neuquén quiere seguir impulsando todo el clúster de tecnología que se desarrolla en cada región de la provincia", sostuvo.

La línea de financiamiento ofrece hasta 30 millones de pesos por persona beneficiaria, con plazos de amortización de hasta 48 meses, para monotributistas, cooperativas y empresas que apuestan por la tecnología y la digitalización como motores de crecimiento.

Con la incorporación de este nuevo cupo de 700 millones de pesos, el Gobierno provincial garantiza la continuidad y ampliación del apoyo financiero para más proyectos que buscan diversificar la matriz productiva y fortalecer la economía del conocimiento neuquina.

En relación a ello, la directora del organismo, Josefina Codermatz, expresó que “en función del buen trabajo institucional y articulado que se viene realizando, las necesidades de financiamiento del sector y las condiciones que ofrece la línea se decidió inyectar más recursos en la economía del conocimiento, manteniendo las mismas condiciones crediticias de los créditos que han sido otorgados”.

Estas iniciativas ratifican la apuesta por un desarrollo tecnológico federal, inclusivo y con impacto en todas las regiones de Neuquén, promoviendo la generación de empleo calificado y posicionando a la provincia como un actor clave en el ecosistema tecnológico de la Patagonia.

La información de esta línea de crédito y los datos de donde gestionarla, se encuentra disponible en el Portal Provincial de Financiamiento: https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/ o al teléfono: 2994569464 de 8 a 16 horas.