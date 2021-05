Balearon a una nena de dos años cuando jugaba en la vereda

La capital del crimen muestra casos cada vez más espeluznantes del descontrol en seguridad; ahora, una niña de 2 años fue herida de bala cuando jugaba en la vereda de su casa. Ocurrió, por supuesto, en Rosario, el distrito urbano con récord de crímenes en Argentina, cuando personas a bordo de una moto y de un auto comenzaron a disparar.

El ataque se registró ayer, alrededor de las 18.30, en la calle Franklin al 7.900, del barrio 7 de Septiembre, ubicado en la zona norte de Rosario. Fue entonces, cuando la nena jugaba en la vereda en la que se encontraba junto a unos familiares tomando mate, que quienes se desplazaban en una moto y un auto dispararon contra el grupo, y escaparon sin detenerse a observar las consecuencias.



Uno de los disparos alcanzó a la menor de edad, quien fue llevada por sus familiares al Hospital de Niños, donde los médicos constataron que presentaba una herida de bala en la zona del abdomen. Quedó internada y estable, añadieron las fuentes. "Los médicos me dieron tranquilidad, me dijeron que la van a operar, que va a salir", dijo Ana, la abuela de la niña, quien la trasladó en su brazos hasta el centro asistencial.



En declaraciones al Canal3-Rosario, la mujer relató: "Estábamos todos tomando mate en la vereda cuando pasaron y nos sorprendieron, no nos dieron tiempo a nada". Conmocionada por la situación que vivió y entre lágrimas, la mujer dijo "desconocer" los motivos del ataque y los autores. "Nosotros no nos metemos con nadie. No estamos en cosas raras, pasaron y tiraron, no nos dieron tiempo de nada", dijo.