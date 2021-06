Allanaron un depósito y secuestraron un botín millonario

Durante un allanamiento realizado este miércoles en un box de una empresa de mudanzas y depósito, la Policía secuestró gran cantidad de electrodomésticos, muebles y cubiertas de automóviles por una cifra millonaria, en el contexto de una investigación por estafas con tarjetas de crédito, que tiene a siete personas implicadas, aunque no detenidas.

De acuerdo con lo informado por el comisario Mauricio Pamich, a cargo de Delitos Económicos de la Policía, el procedimiento se realizó en una empresa ubicada en Plottier, en Alberdi al 900, donde los protagonistas de la estafa habían alquilado un box para guardar lo adquirido mediante las maniobras delictivas. Se estimó que lo incautado alcanzaría los 5 millones de pesos.

Pamich indicó, en dialogo con Cambio de Aire por AM550, que el allanamiento se concretó como continuidad con los cinco realizados la semana pasada en Neuquén capital.

“Fue un allanamiento muy positivo debido a la cantidad de elementos secuestrados, vinculados con la investigación en curso; estamos hablando del delito de estafas con tarjetas de crédito, que tuvo en un primer momento a tras comerciantes damnificados, bajo una misma modalidad de estafa”, señaló.

“Hoy pudimos secuestrar electrodomésticos varios, ollas Essen en gran cantidad, cocinas industriales, materiales de construcción, 20 equipos de aire acondicionado (cuatro industriales), más de 50 cubiertas nuevas, lo que nos hace suponer que no solamente hay comerciantes de Neuquén estafados, sino también de otras provincias”, agregó.

Todo lo secuestrado estaba guardado en uno de los boxes que la empresa ofrece en alquiler, que tiene una dimensión de tres por dos metros y cuyo acceso es exclusivo de quien lo alquila.

Las víctimas no solamente serían de Neuquén, sino también de la provincia de Río Negro, Buenos Aires, San Luis, Santa Fe y Mendoza y Entre Ríos.

Pamich explicó que los autores de la estafa, según se ha podido acreditar, robaban la identidad de los legítimos propietarios de las tarjetas de crédito y efectuaban compras vía telefónica, en algunos casos, o en otros personalmente pero argumentando que el dueño del plástico no había podido ir por problemas de salud y no que no tenía el DNI. En algunos casos, el comerciante no tomó el recaudo de chequear la verdadera identidad del cliente, hacía la venta y poco después el legítimo propietario de la tarjeta denunciaba compras que no había realizado, lo que hacía que el comerciante nunca lograra cobrar la venta.