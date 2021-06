Dos perros atacaron a una mujer; perdió parte de una oreja

Este miércoles por la tarde una mujer fue atacada por dos perros en Cutral Co, y como consecuencia perdió parte de una oreja. Fuentes policiales informaron que un perro raza Pitbull y otro raza Rottweiler salieron de un patio y fueron "directamente hacia la mujer que caminaba por la calle".

La vecina cayó al suelo y quedó indefensa, solo pudo cubrirse para evitar algunas mordidas, sin embargo terminó lastimada en los brazos, las piernas y otras partes del cuerpo. La herida más grave fue en una de sus orejas. Finalmente, el dueño de los perros intervino para rescatar a la mujer y pedir una ambulancia que la trasladó al hospital.

El comisario inspector Claudio Vinet en diálogo con el medio local Cutral Co al Instante, indicó que la parte amputada no puede regenerarse. Además, contó que pese a las graves heridas, la mujer no corre riesgo de vida, se encuentra estable pero va a permanecer por las próximas 48 horas bajo cuidados médicos.