Vuelco en Ruta 22: dos mujeres resultaron con graves heridas

En la tarde de este lunes un impactante vuelco en la Ruta 22 dejó como saldo dos mujeres gravemente heridas. Ambas fueron trasladadas rápidamente hasta la guardia del hospital de Complejidad Media. Asimismo, junto a efectivos policiales acudieron al hecho bomberos voluntarios que ayudaron a inmovilizar a las víctimas antes que llegara la ambulancia.

El accidente ocurrió pasando el Cerro Bandera en sentido a Zapala a unos 35 kilómetros de Cutral Co. Hasta el momento no trascendió ni las identidades de las heridas ni su actual estado de salud. Aún no se sabe la causa que provocó que el vehículo terminara a varios metros de la cinta asfáltica.