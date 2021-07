"Yo no fui, lo mató su mamá": Tobías llegó "frío" al hospital

En las últimas horas se dieron a conocer aberrantes detalles del caso de Tobías, el bebé torturado y asesinado en Zárate. La madre del pequeño, Julieta Suárez, y la pareja de ella seguirán detenidos por homicidio triplemente calificado. Por su parte, la mujer se negó a declarar, mientras que él, responsabilizó a la mujer por el crimen.

La autopsia arrojó que el chico de 2 años tenía quemaduras de cigarrillo y golpes de vieja data.

Familiares de Tobías Suárez lo despidieron en medio de bronca, indignación, dolor y la angustia. Julieta, de 30 años va a seguir tras las rejas junto a su novio, Jorge Julio Rodríguez, de 34 años. Ambos estás acusados de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y ensañamiento".

Según informaron fuentes judiciales a Crónica, quién interviene en la causa es Alberto Gutierres, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Zárate - Campana. Él fue quien les tomó declaración y decidió que continúen detenidos y además, los imputó como coautores del aberrante homicidio, lo que prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.

La autopsia determinó que Tobías tenía golpes y quemaduras de cigarrillo en distintas partes del cuerpo que habían ocurrido por lo menos hacía una semana. Asimismo, Rodríguez sostuvo que había visto a la mujer "pegarle a su hijo al menos en cuatro oportunidades, aunque preguntado sobre por qué no lo evitó o si no había visto esas lesiones no supo que responder. Cada uno queda en la responsabilidad de lo que tenía que haber hecho y no hizo, uno por omisión y otro por acción", afirmaron fuentes judiciales.

El crimen fue registrado entre el viernes y el último sábado en una casa, ubicada en Buchardo y Saavedra, en el barrio Bosch de Zárate, a unos 90 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación comenzó cuando Suárez llevó al hospital San José de Campana a su hijo Tobías porque supuestamente estaba "frío". El niño murió a poco de haber ingresado al centro asistencial, por lo que los médicos dieron intervención a la Policía.