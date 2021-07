Atacaron a una peluquera: "Estaban re locos y me violaron los tres"

Una mujer denunció ante la Justicia que fue violada por su amante y dos amigos. El abuso ocurrió en la habitación de un hotel alojamiento y uno de los atacantes es primo del marido de la mujer. Según informaron fuentes policiales, todos los acusados están detenidos.

La joven peluquera de 27 años denunció que en la madrugada del domingo fue violada por tres hombres en un hotel alojamiento de la ciudad sanjuaninia de Caucete. Uno de los atacantes es su amante, con quien había pactado el encuentro. “Que nadie me juzque sin haber vivido lo que yo he vivido. Y que ellos paguen por lo que hicieron. Si la Justicia no lo hace, Dios se va a encargar”, remarcó.

Según afirmó la víctima todo comenzó durante una reunión de la que ella participó en la casa de una amiga. "En un momento llegaron tres personas que conozco, entre ellos un primo de mi esposo. El chico con el que yo pegué onda iba a llevar a sus amigos a sus casas y me iba a dejar a mí a lo último”, contó la víctima en diálogo con el Diario de Cuyo.

Sin embargo, según consta en la denuncia, en el trayecto compraron más bebidas y en un momento Fernando Salinas, el conductor del vehículo, le propuso ir a un hotel. Si bien solo ellos dos entraron a la habitación poco después, los otros dos hombres que se suponía que iban a esperar en el coche, irrumpieron también.

“Estábamos los dos tapados y cuando miro, estaban los otros dos sin ropa. Ahí empezó la locura. Uno me agarró de las mechas y me obligó a que le hiciera sexo oral, mientras el otro se me prendió de atrás”, recordó entre lágrimas la joven, que en todo momento se negó a los gritos mientras su supuesto amante no hacía nada para detener la agresión.

“Estaban re locos... no me quiero ni acordar. Nos conocemos, jamás se me cruzó por la cabeza que iban a hacer una locura así, más uno de ellos que es parte de la familia ”, agregó y añadió: “Estoy hecha mierda, no puedo dormir ni comer. Leer los comentarios de la gente me puso re mal, intenté tomar un montón de pastillas y mi marido me frenó”.

Tras la violación, los hombres la llevaron en el auto hasta una estación de servicio, donde la dejaron a las 6 de la madrugada. La víctima hizo la denuncia en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) denominada CAVIG (Centro de Abordaje y Contención de Violencia Intrafamiliar y de Género) y recibió asistencia médica. La Justicia actuó rápido, día siguiente los agresores fueron detenidos acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas.