Se habría suicidado el cineasta denunciado por abuso: dejó un video

Fue encontrado muerto este lunes en la localidad cordobesa de Alta Gracia, donde residía, el cineasta franco-argentino Iván Noel, de 52 años, acusado por abuso sexual. La Fiscalía de Feria de la ciudad cabecera del departamento Santa María solicitó la realización de la autopsia del cadáver para determinar las causas del fallecimiento, en un hecho que quedó caratulado transitoriamente como "muerte de etiología dudosa", aunque la principal hipótesis sea la del suicidio, según contaron fuentes cercanas a la investigación.



Noel fue hallado sin vida en el motorhome que tenía en el barrio Tiro Federal de Alta Gracia, donde vivía, y según el sitio local Resumen de la Región, el hombre publicó una carta de despedida en el canal de YouTube Noel Films, con un escrito que tituló "El adiós sin tristezas de Iván Noel":

"Pongo fin a mi capítulo sin depresión ni tristeza, ni con ningún tipo de arrepentimiento ni amargura, sino como Max (aludiendo a un amigo que hace años tomó la determinación de quitarse la vida tomando una pastilla letal) de forma lógica y clara. Yo nunca fui capaz de hacerle daño a la gente, mucho menos a los más vulnerables", sostuvo el cineasta en el mensaje publicado.



La fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Córdoba, Alicia Chirino, investiga una denuncia que radicaron tres adolescentes de Jesús María en contra de Noel por supuestos abusos sexuales que se habrían cometido durante la filmación de la película Cordero de Dios, rodada entre fines de 2018 y principios de 2019.



La funcionaria había imputado a Noel por presunto abuso sexual, a tenor del artículo 306 in fine, que supone una “sospecha leve”, por lo que no se le dictó la detención. Entre otras medidas, la funcionaria judicial aguardaba peritajes psicológicos y psiquiátricos tanto al acusado como a los denunciantes.

Noel ya había sido condenado en Francia por un abuso sexual contra un adolescente de 15 años. Como en medio de la investigación viajó a la Argentina, donde se radicó, y evitó la extradición, el juicio en aquel país se realizó "en ausencia". La sentencia fue apelada y aún no quedó firme.



Días atrás, la fiscal había allanado la residencia de Noel en Alta Gracia (ciudad a la que se había mudado desde Jesús María) y había secuestrado computadoras y teléfonos, entre otros elementos.



El abogado Fernando Moyano defendía al cineasta y dijo que no había podido acceder al expediente, dado que no se había concretado la indagatoria. Moyano hizo constar que su cliente no tenía antecedentes penales en Argentina y dijo que la condena en Francia no estaba firme.



En declaraciones a radio Punto 11, Moyano confirmó la muerte del cineasta. "Lamentablemente, esta mañana el señor Noel apareció muerto. Fue una drástica decisión", señaló.