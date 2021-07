Dejaron libre al policía que asesinó a Brian, a sus 14 años

En una audiencia de ejecución realizada este lunes le otorgaron a Claudio Fabián Salas, quién asesinó a Braian Hernández; la libertad condicional, luego de cumplir con 8 años y medio de prisión de los 15 a los que fue condenado. La vida del adolescente de 14 años fue arrebatada en diciembre del 2012 por parte del el ex oficial sub inspector de la Policía neuquina.

El pedido fue solicitado por la defensa pública, a partir del cumplimiento de los requisitos temporales desde el 2 de junio de 2021. Mientras que el planteo de la defensa fue respaldado con un informe interdisciplinario elaborado por dos profesionales de la dirección provincial de población judicializada, donde se informa la conducta ejemplar del imputado y la evaluación favorable mediante diversas entrevistas al mismo y su entorno familiar.

El Ministerio Público Fiscal no presentó oposición a lo solicitado por la defensa y confirmó que el condenado cumplió con los requisitos requeridos para obtener la libertad condicional. También remarcó que, en tanto que la condena no está agotada, para mantener el régimen de libertad condicional el imputado no puede cometer delitos ni consumir en forma abusiva estupefacientes ni alcohol.

También debe fijar y mantener domicilio, someterse al control de Población Judicializada y acreditar un oficio u ocupación. Finalmente, la representante de la fiscalía solicitó la prohibición de contacto con la familia de la víctima por cualquier medio de comunicación, sea de manera directa o a través de terceras personas.