El Jefe acusado de acoso permanece en su cargo e investigado

Durante el acto por el inicio del operativo Invierno, pese a la denuncia de acoso sexual que radicaron dos policías mujeres, el comisario Inspector Walter Lucero, Jefe de la Unidad Regional III, acompañó al Jefe de Policía Osvaldo Tellería. Visiblemente enojado, la máxima autoridad policial en Río Negro reconoció que se inició una investigación interna, pero como "es un delito de instancia privada" y aún no hay denuncia judicial, fue una "irresponsabilidad" del medio que lo publicó. En tanto que aseguró que por el momento no hay ningún comisario apartado.

Si bien las declaraciones de Tellería son repudiables y de otra época, ya que en vez de asegurar que desde la fuerza se le están brindando garantías a las mujeres acosadas por sus jefes, para que puedan presentarse con tranquilidad ante la Justicia para realizar la denuncia correspondiente, dejó en claro una máxima policial que "la ropa sucia se lava en casa", como dice el viejo refrán.

Apuntó contra quienes hicieron público el escándalo, "me parece muy grave e irresponsable del medio" que publicó lo sucedido y que la fuerza guardaba bajo un estricto hermetismo. Todo en alusión a la nota publicada en exclusiva por Mejor Informado, pese a la negativa de la Policía y de la Secretaría de Seguridad de informar lo sucedido.

Para el Comisario General es más grave que un medio lo haya publicado y que "no sé de donde sacaron la información y se harán cargo de lo que informó. Y si la información salió de adentro se le achacará la responsabilidad a la persona que lo hizo", enfatizó.

En tanto que con respecto a las tres investigaciones de acoso sexual, dos contra Lucero y una contra el subcomisario Ricardo Nicolás Fraima, que explotó ayer, se supo que el jefe de la Unidad 80° pidió una licencia y está afuera de su cargo. Sin embargo el Jefe de Regional permaneció ayer todo el día encerrado solo en su despacho, y hoy decidió acompañar a Tellería al acto, sabiendo que iban a estar todos los medios. Personas ligadas a la investigación aseguran que durante la tarde de ayer habló mucho por teléfono con el Jefe de Recursos Humanos de la Policía, el Comisario Mayor Carlos Tacconi, con quien tiene una afinidad por ser parte de la familia.

Mientras, llegó a Bariloche el Jefe de Seguridad el Comisario Mayor Jorge Bobadilla, a quien le fue ordenado ponerse al frente de la investigación, en compañía de todo el equipo de Gestión Interna, que ya estaban en la localidad. El personal que lleva adelante las causas de asuntos internos llegaron para poder avanzar en la denuncia de una policía contra el jefe de la Subcomisaría 80°, que le mandaba fotos de su miembro y la acosaba, sin embargo se encontraron con una situación mucho más compleja y complicada.

Pero durante la declaración de la víctima, surgió el nombre de otras mujeres que padecieron lo mismo pero por parte de la máxima autoridad policial en la zona cordillerana, y se sumaron dos denuncias de subalternas de Lucero. Las mujeres mostraron sus teléfonos y lo acusaron de acosarlas y hasta maltratarlas laboralmente ante las negativas de las mujeres a salir con él.

El propio Tellería fue quien reconoció que al tratarse de un delito de instancia privada, la Justicia no tomó intervención, aunque desde la Jefatura se realizó una comunicación oficial al Ministerio Público para ponerlo al tanto de la investigación que se inició. Sin embargo no hizo referencia a algún tipo de contención y acompañamiento institucional a las víctimas para que realicen la denuncia correspondiente garantizándoles que no serán castigadas laboralmente con traslados por haber apuntado contra sus jefes.

En cuanto a posibles desplazamientos de los Jefes de Bariloche, Tellería aseguró que "todavía no" y que confirmó que "el Jefe de la 80 está de licencia" y con respecto al Jefe de Regional "se tomarán las medidas que se deban tomar". Y finalizó: "Estoy tranquilo y sé de las decisiones que tengo tomar, pero las voy a tomar en el momento que corresponda"