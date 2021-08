Intentó a atacar a su ex dos veces en el mismo día

El hombre salió de la Comisaría 21° y volvió a la casa de su ex para intentar a atacarla..

Presa de miedo, una mujer de Barrio Nuevo de Roca no puede vivir tranquila ante la presencia del hombre que la atacó en las cercanías de su vivienda. Pese a haber realizado todos los trámites judiciales y lograr una restricción de acercamiento para su ex pareja, él no está dispuesto a cumplirla y lo manifiesta permanentemente. El violento fue detenido dos veces el pasado sábado, cuando violó la prohibición de acercamiento e intentó atacar a la mujer.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los policías de la Comisaría 21° de Roca debieron acudir en dos oportunidades ante el llamado desesperado de la mujer, que estaba a punto de ser atacada por su ex pareja, un hombre violento al que la Justicia le fijó una orden de restricción por violencia de género.

Durante la tarde del sábado, la víctima de este violento, llamó al 911 para denunciar a su ex, que se encontraba en las inmediaciones a su vivienda. Ella vive amenazada y no es la primera vez que el hombre desobedece la orden judicial que tiene en su contra. Al llegar a la vivienda de Jilguero al 2000, los uniformados pudieron detenerlo rápidamente y lo tuvieron un rato en la Comisaría, donde le recordaron la restricción que tiene para poder merodear la vivienda de la mujer.

Luego de notificar a la Fiscalía de turno, el hombre fue dejado en libertad, con la promesa de portarse bien y no volver a molestar a la mujer. Sin embargo, apenas salió de la sede policial, caminó las 12 cuadras que hay hasta la vivienda de su ex y otra vez intentó atacarla.

Tras amenazarla a los gritos desde afuera de la casa, la mujer llamó otra vez desesperada al 911 para solicitar ayuda. Un móvil que se encontraba muy cerca haciendo un patrullaje de rutina llegó en pocos minutos y lo encontró trepado a la reja, con la intención de ingresar a la propiedad donde vive la víctima.

Al ver llegar el patrullero, el hombre no depuso su actitud, por lo que los uniformados tuvieron que intervenir. Lejos de amedrentarse, el violento le plantó batalla y empezó a rebolearles piñas y patadas, en ese momento tuvo que se reducido por la fuerza y quedó detenido.

En esta oportunidad, desde el Ministerio Público dieron la orden de dejarlo detenido y se espera que hoy se le formulen cargos. Además de desobediencia a una orden judicial, se lo acusará por atentado y resistencia a la autoridad.

En Río Negro, ante la repetición de hechos como este, en el que el agresor desobedece la orden judicial y vuelve a tacar a su víctima, la Legislatura sancionó la reforma del Código Procesal Penal con el objetivo de que el atacante permanezca detenido con prisión preventiva para ejerzan violencia de género.