Video: abrazó fuerte a su papá mientras les robaban el auto

Un padre y una hija fueron sorprendidos por cuatro delincuentes que se llevaron su auto en Isidro Casanova, La Matanza. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad del barrio. El hecho fue este viernes 13 por la tarde, y se dieron a conocer en las últimas horas.

El video exhibe el horror que vivieron un padre junto a su hija, en el momento que fueron sorprendidos por cuatro delincuentes que le robaron su auto. Ambos terminaron abrazados en la vereda. Según lo que se observa, las víctimas salían de su domicilio y se disponían a subir al vehículo familiar que se encontraba estacionado sobre la vereda.

El hombre acompañó a su hija para que se sentara en la parte trasera del Volkswagen Gol Trend. Acto seguido él hizo lo mismo en el asiento del conductor. Sin embargo, a los pocos segundos, el auto en el que transitaban los delincuentes se detuvo detrás. Martina, de 7 años, fue la primera en ser obligada a descender. Luego lo hizo Diego, su papá, que permanecía arrodillado en la vereda. El hombre llamó a la niña y ambos se abrazaron hasta que lograron estar a salvo.

Laura, la esposa de la víctima, relató al medio local Info.com.ar que a la hora y media de haber llamado al 911 se presentó un móvil policial en la puerta de su casa. Luego señaló que se dirigieron hasta la comisaría y que allí debieron aguardar otra hora para que les tomen la denuncia.

“Sentí un alivio porque quería bajarla, pensé que me la llevaban. Mi desesperación era bajarla, aunque me pegaran la iba a bajar. Me dieron un culatazo, no llegó a ser fuerte, justo tenía la gorra que amortiguó el golpe. Martina estaba llorando, me abrazaba y no la podía calmar. Por lo menos ya se habían ido y era un alivio”, sostuvo Diego en diálogo con Telefé.

“Lo peor ya pasó y la nena está bien, eso era lo más importante para mí. La bronca todavía sigue. Hay que cuidarse cuando uno sale, mirar para todos lados, porque están a la expectativas”, sostuvo la víctima.