"La nena estaba en el suelo y él con el rebenque en la mano"

La primera jornada del juicio por el crimen de la pequeña Soledad Nahiara Miranda estuvo cargada de emoción y tensión. Es que luego de los alegatos de apertura, en los que cada una de las partes planteó su teoría del caso, el acusado de matar a la niña de apenas 3 años, Carlos Rubén Erbín, aceptó declarar y desvió la atención hacia la frialdad con que la madre de la víctima trataba a su hija y aseguró ser inocente. En tanto que su pareja, Valeria Miranda reconoció haber sufrido golpes y violencia de género. Le dijo abiertamente y a los gritos "asesino, vos mataste a mi hija", sin que el acusado hiciera el mínimo gesto.

El juicio, el primero bajo la modalidad de jurado popular que se hace en Roca, tuvo hoy su primera jornada y se extenderá hasta el próximo viernes, cuando se espera que se conozca el veredicto, luego de los alegatos de clausura. A Erbín se lo acusa de "lesiones graves y leves agravadas por haber sido cometidas con violencia de género, en concurso real con femicidio"; en tanto que a ella de sólo 21 años, "lesiones graves y leves agravadas por el vínculo, en concurso real con homicidio calificado por el vínculo".

El primero en declarar fue el hombre de 40 años, quien desvió la acusación que lo mantiene preso desde abril del año pasado, cuando los médicos forenses detectaron unos 48 golpes más que el que le produjo la muerte luego de un par de días de estar agonizando. Su estrategia es clara: poner en la cabeza del jurado popular el desamor de la madre por su hija.

Varias veces en su relato, repitió que "ella era muy descuidada" y "fría con la nena" y se refirió a que le decía siempre que "no le pegue a la nena, para mi no era normal. La fajaba con lo que tenía a mano". Además aseguró: "Yo no la maté, pero tampoco puedo asegurar que haya sido Valeria", frase especialmente estudiada para sembrar la duda sobre el comportamiento de la madre.

Y en uno de los tramos finales insistió en que fue la madre la que le contó que la nena había sufrido un golpe en la cabeza al caerse de una escalera. En relación al rebenque, el objeto con el que golpearon a la nena y que le produjo la contusión por la que murió tres días después, Erbín aseguró que "estaba adentro de una pieza" a la que todos podían entrar.

Luego del acusado, llegó el turno de la declaración de la madre, quien acusó de asesino a su ex pareja, con la que convivía en un puesto en el paraje Las Mochas, a unos 30 kilómetros de Los Menucos. Ella se refirió a las constantes agresiones que sufría por parte del hombre: "Siempre me amenazaba, me decía que iba a matar a mi hija y lo terminó haciendo".

Según Miranda, Erbín la golpeaba permanentemente y también a la nena. Con respecto a ese día, recordó que estaba dentro de la cocina de la vivienda y que escuchó un golpe, cuando salió "me dijo que la nena se había caído de la escalera, pero yo sé que no es verdad", contó entre lágrimas la madre, que además insistió en que "la nena estaba en el suelo y él con el rebenque en la mano".

Luego hizo referencia a que todos los que lo conocían sabían que él las golpeaba. "Hasta su mamá sabe que me golpeaba y se quedó callada". En medio de una crisis de llanto que duró casi toda su declaración, fueron varias veces las que la mujer le dijo asesino a Erbín, incluso se paró de la silla y se lo gritó, por lo que debió intervenir el juez de juicio para pedir que se calmara.

A su término, la abuela materna de Nahiara, quien impulsó el cambio de caratula para que se lo juzgue a Erbín como femicida, recordó que le vio marcas a su hija y a la nena de haber sido golpeadas. A "mi hija yo le vi una marca", de un golpe en la espalda y con respecto a la nena, mencionó que le enviaron una foto "en la que tenía un ojo morado".

El juicio continuará mañana con la declaración de una hermana de la acusada y luego se hará foco en aspectos técnicos como agentes sanitarios, un especialista en comunicaciones telefónicas, y peritos de Criminalística, y del Cuerpo Médico Forense.