Hallaron al niño de 13 años desaparecido el lunes

El niño de 13 años desaparecido el lunes en el barrio de Liniers, fue hallado sano y salvo. Su hermano confirmó que está en una comisaría de Ciudad Evita. Un vecino lo habría visto y avisó a la Policía.

"Apareció un chico que se identificó como mi hermano, con las mismas características, en la Comisaría 9na de Ciudad Evita", explicó uno de sus cuatro hermanos mayores desde su casa en el barrio porteño de Lugano.

Al muchacho lo habían visto por última vez el lunes cuando salió de su casa rumbo a la escuela San José donde asiste. Allí le perdieron el rastro.

En horas del mediodía tenía que encontrarse con su mamá en la esquina de Larrazábal y avenida Alberdi, pero al no verlo allí, se dirigió al colegio en Murguiondo al 1000, donde le dijeron que no había ingresado en el día de la fecha. Ella contó que a las 17 horas se comunicó con su hijo y desde entonces no pudo hablar más con él.

En las últimas horas se había difundido un video en el que se lo veía al menor dejando algo en un tacho de basura. Su hermano más grande rastreó el teléfono y encontró el celular en ese lugar.