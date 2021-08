Un video captó al nene desaparecido descartando el celular

La familia de Ignacio Damiano está desesperada. Desde este lunes no sabe nada da este nene de 13 años que desapareció en el barrio de Liniers. Lo vieron por última vez cuando salió de su casa rumbo a la escuela San José donde asiste. Allí le perdieron el rastro.

En horas del mediodía tenía que encontrarse con su mamá en la esquina de Larrazábal y avenida Alberdi, pero al no verlo allí, se dirigió al colegio en Murguiondo al 1000, donde le dijeron que no había ingresado en el día de la fecha. Ella contó que a las 17 horas se comunicó con su hijo y desde entonces no pudo hablar más con él.

En las últimas horas se conoció un video donde se lo ve al menor dejando algo en un tacho de basura. Su hermano más grande rastreó el teléfono y encontró el celular en ese lugar. Su madre le habló y le dijo que vuelva y que si alguien lo ve se acerque a la policía. “No estamos enojados, estamos preocupados y lo estamos esperando”.

Desaparición de Ignacio Damiano: una camara grabó el momento en el que un nene de similares caracteristicas tira el celular en un cesto de basura donde encontraron el del chico perdido. pic.twitter.com/AV5RFrHm5T — Pampa Monaco (@pampamonaco) August 31, 2021

Los directivos del establecimiento comentaron que una vecina que vive en esa misma esquina encontró una mochila que pertenece al menor. Al no tener noticias del chico, la familia hizo la denuncia y estos momentos personal de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad lo busca intensamente.

“Se fue a la escuela esta mañana y desde entonces desapareció. Desde la escuela nos confirman que nunca llegó”, postearon sus familiares en las redes, en las que piden colaboración a quienes pueden aportar datos que ayuden a dar con su paradero.

Los familiares de Ignacio piden a quienes puedan aportar datos que se comuniquen a los números 1162398199 o al 1133441134.