Policía y ladrones a los tiros, a una cuadra del Hospital Castro Rendón

Un matrimonio y su hija vivieron un momento de terror este domingo por la tarde en el "corazón" de la ciudad, en pleno centro neuquino. Presenciaron una persecución y un tiroteo entre delincuentes y la policía, a tan solo una cuadra del Hospital regional Castro Rendón.

"Nosotros íbamos a dejar a mi hija a su casa en calle Alderete e Illia, nos dirigíamos por Avenida Argentina, pasadas las 19:30 horas, y de repente mi esposo, me dice: -Mira una moto, casi se cae-. Y cuando miramos bien, nos dimos cuenta que había dos motos de la policía, en la parte de atrás, rodeando un auto Mercedes Benz, color azul y las motos lo iban tratando de detener. Y ahí se escuchan los disparos y acto seguido el terrible olor a pólvora", sostuvo la vecina (que aún atemorizada, optó por preservar su identidad), en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

Shockeados y anonadados por lo que estaban viviendo, tuvieron que doblar hacia Alderete, porque venían otros patrulleros. "Nos tuvimos que tirar al costado a mitad de cuadra, entre Avenida Argentina y Buenos Aires. Mi esposo le hizo lugar al móvil policial, porque los autos que estaban en el semáforo se ve que no escucharon que la policía venía con las sirenas y a toda velocidad".

Para alertar a los otros automovilistas, comenzaron a los bocinazos. "El patrullero siguió hasta calle Santa Fe y doblo hacia el alto, no alcanzamos a ver hacia dónde huyo el Mercedes (el vehículo perseguido), y los motopolicías. Pero se seguía sintiendo el olor a pólvora, esas dos cuadras fueron interminables", siguió su relato.

"Nosotros estábamos en familia, como la gran mayoría que sale a dar una vueltita el domingo a la tarde, mucha gente que había en ese momento en la calle no entendía nada y bueno siguieron su vida. Pero nosotros nos quedamos realmente sorprendidos, que estén pasando estas cosas en pleno centro a la luz del día".

Preocupada por que estos hechos sucedan en pleno centro, afirmó que no cuestiona a la policía "ni su accionar, ni nada; la verdad no me estoy quejando de eso. Lo que me parece tremendo es que, salís de tu casa a pasear cerca un ratito, no es que es un barrio peligroso, ni nada parecido, y te encontrás con semejante situación que no nos deja de sorprender".

Por último, fue contundente: "Fueron disparos, fue terrible, y si se les escapaba para el otro lado y mataban a algún nenito o nos pegaban un tiro a nosotros... -uy se rompió ya está, bueno que va a ser, es la vida-" dijo irónicamente.