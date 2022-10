En un camión de mudanza llevaba 180 kilos de asado con hueso

El tráfico de carne con hueso hacia la Patagonia no para. Ahora, dentro de la cabina de un camión de mudanzas, la Policía encontró 6 bolsas llenas de costillares enroscados, que eran transportados sin ningún tipo de control bromatológico y obviamente sin respetar la cadena de frío, por lo que la mercadería se le decomisó inmediatamente.

El hecho sucedió durante la tarde del martes, a la altura del puesto caminero en Chichinales, a la altura del kilómetro 1.117 de la ruta Nacional 22. Hasta el sector llegó un camión Scania con semi, que circulaba desde Valle Medio en dirección a Neuquén. Si bien no trascendió de qué manera se logró detectar la mercadería, lo cierto es que las sospechas del uniformado eran reales y se consiguió decomisar el asado, que claramente tenía como finalidad ser comercializado en alguna carnicería de la capital neuquina.

El conductor del camión intentó justificar que se trataba de carne que había adquirido para consumo personal, pero no pudo acreditar los comprobantes de compra de las tiras de costillas perfectamente enroscadas en seis bolsas negras tipo consorcio en las que estaban envueltas.

Ante el hallazgo, las autoridades policiales convocaron a Ganadería y a SENASA que en un primer momento procedió a cuantificar el secuestro. Al pesar las bolsas, la mercadería pesó 180 kilos, lo que en las carnicerías de la región tiene un costo superior a los 300 mil pesos. La carne fue decomisada y debe ser destruida por no estar en condiciones para el consumo humano por no respetar la cadena de frío y al no haber registro del origen.

Es importante aclarar que no se puede ingresar a la Patagonia carne con hueso desde el norte del río Colorado, por tener un status sanitario diferenciado, que para la región sur del país es libre de aftosa sin vacunación. Esto provoca que exista una enorme diferencia de precios entre un lado y el otro de la barrera, por lo que el kilo de asado con hueso que en la zona varia entre 1700 y 2000 pesos, en el sur de La Pampa puede llegar a costar al rededor de mil.