Un jurado popular absolvió a un acusado de violación

Por falta de pruebas, un jurado popular declaró “no culpable” a un hombre que llegó a juicio acusado de haber abusado sexualmente de su ex pareja.

El jurado popular luego de tres horas y media de deliberación, determinó que la acusación de la fiscalía y la querella no pudo ser demostrada a través de las pruebas ofrecidas durante el juicio y declaró no responsable al imputado, identificado como E.V.F.

En la primera hora de este miércoles, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid había realizado el alegato de clausura pidiendo un veredicto de culpabilidad.

El hecho llevado a juicio ocurrió entre el 26 de julio de 2017 y el 5 de agosto del 2017. Según la fiscalía, E.V.F abusó sexualmente de su expareja en una vivienda de la ciudad de Neuquén. El imputado y la víctima habían terminado una relación y al momento del abuso vivían en la misma casa, a pesar de estar separados. Aprovechando esa circunstancia, la imputación de la fiscalía es que el acusado abusó sexualmente de la mujer provocándole un grave daño a su salud.

El delito por el que Breide Obeid pidió la declaración de culpabilidad es abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar grave daño para la salud de la víctima, en carácter de autor.

En los juicios por jurado es necesario que al menos 8 de los 12 jurados declaren responsable a un imputado para que el veredicto sea de culpabilidad, y en ese caso deben indicar si la decisión fue unánime o si fue por mayoría de 8, 9, 10 u 11 votos. Sin embargo, en el caso de la declaración de no culpabilidad, los jurados no aclaran si la decisión fue unánime o no. Del mismo modo, sea el imputado declarado responsable o no, los motivos que fundamentaron su decisión quedan reservados a la deliberación privada que realiza el jurado y no deben dar explicación alguna de su veredicto.