“La cocina estaba sucia”: funcionario judicial golpeó brutalmente a su esposa

La Justicia de Tierra del Fuego confirmó el procesamiento del relator del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Marcelo Guzmán, acusado de lesiones graves en contexto de violencia de género y en perjuicio de su esposa, informaron hoy fuentes judiciales.

El ahora ex funcionario judicial fue hallado “prima facie” responsable de la agresión que sufrió su pareja Carla Kirstein, quien en agosto de este año hizo público el caso al grabar un video con su cuerpo y su rostro desfigurados por los golpes. Fue separado de su cargo recién cuando la imputación fue revelada en los medios, había sido procesado en primera instancia por el juez de instrucción de Ushuaia Javier De Gamas Soler, el 28 de agosto último.



El pronunciamiento judicial fue recurrido por los abogados defensores Juan Carlos Stevenson y Gabriela Yuba ante la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la ciudad fueguina, que ahora resolvió la confirmación de las acusaciones contra Guzmán.



Asimismo, los jueces Sergio Dieguez, Andrés Leonelli y Paola Caucich ratificaron en todos sus términos la imputación contra el relator en orden a los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) ambos en “concurso real”, sostiene el fallo al que accedió Télam.



Tal como informó Télam, el primer hecho de violencia tuvo lugar en junio de 2021 y allí el funcionario le “provocó daños en el cuerpo” a la mujer “empujándola contra una pared y lesionándole el hombro” luego de “una discusión por la limpieza de la cocina”.



No obstante, cabe destacar que el pasado 24 de julio pasado Guzmán fue acusado de golpear a su pareja durante la madrugada arrojándola por una escalera, mientras que el 7 de agosto (poco antes de la denuncia) alrededor de las 23, la habría golpeado en la boca y lesionado el labio tras discutir por “unos gastos realizados por la mujer”.



“El cuadro probatorio hasta aquí analizado permite advertir la presencia de indicadores de violencia de género evidenciado a partir del relato de Carla Kirstein al describir discusiones por motivos no solo vinculados con el uso de tarjeta de crédito o erogaciones realizadas, sino también en torno a su rol de madre, al modo en que se desempeña en la cotidianidad por ejemplo en torno a tareas propias del hogar, entre otras”, afirmó el juez Dieguez al que luego adhirieron los otros dos magistrados.



Además, expuso que el cuadro probatorio “resulta suficiente para tener por acreditada la materialidad y vinculación del imputado en relación con los hechos denunciados, tornando razonable la decisión impugnada”. De esta forma, la causa estaría en condiciones de ser elevada a juicio oral y público aunque también podría ser resuelta por métodos alternativos, como el juicio abreviado, explicaron los voceros judiciales consultados.

Luego del calvario que vivó, Kirstein logró que su caso se visibilizara cuando subió a las redes sociales un video en el que relató cómo había sido golpeada por el funcionario con categoría de juez que se desempeñaba como relator para el ministro del Superior Tribunal de Justicia Ernesto Loffler.