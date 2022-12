Neuquén: “Un hdp me drogó mientras estaba en el boliche”

En las últimas horas una denuncia en redes sociales, y también radicada en la comisaría, encendió las alertas en torno a lo que sucede en las noches neuquinas. Una joven publicó en Twitter un dramático testimonio de que sufrió en un reconocido boliche céntrico.

"Anoche pase unos de los momentos más difíciles y angustiantes. Un hdp me drogó mientras estaba en el boliche de Neuquén. Me desmayé y perdí totalmente el conocimiento, no podía tener el control de mi cuerpo, quería levantarme, tratar de tener conocimiento y lo único que lograba era que mi cuerpo se desvaneciera, veía todo negro", comenzó describiendo.

A lo que le agregó que “gracias a dios que estaban mis amigas, ellas me vieron que salí de repente, y por lo tanto una de ellas salió atrás mío y me vio cuando inmediatamente empecé a perder el control de mi cuerpo, mis ojos se me iban hacia atrás. Me quedé sentada”.

Luego fue más descriptiva: "Los ojos se me iban hacia atrás. Empecé a transpirar todo mi cuerpo, me querían agarrar y me caía inmediatamente. Llamaron a los de seguridad y vinieron agarrarme entre dos patovicas ya que mis amigas no podían sujetarme”, luego la sacaron del lugar para que tome aire. “Empecé a recupera mi conocimiento, tomé agua y gracias a dios hoy NO FUI UNA MAS, ya que mis amigas pudieron darse cuenta de la situación, pero si no, ¿se iba a volver a repetir la historia?”.

Por último remarcó: “En qué cabeza cabe tanta maldad y de ser tan hdp. Hoy les cuento esto para que tengamos más precaución y que las cosas te pasan cuando menos los esperas".

No obstante, desde esta redacción pudimos corroborar con la policía de la provincia, que la denuncia correspondiente ya fue radicada en la comisaría y en fiscalía. Como ya hay una investigación en curso se resguarda la identidad de la víctima, y se omite mencionar el local bailable, para no entorpecer el trabajo de la Justicia.