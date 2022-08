Duro relato del marido de la mujer atacada en Parque Norte: "La Policía no hizo nada"

Pasado el mediodía del sábado, Romina de 40 años salió a caminar por el Parque Norte de Neuquén como habitualmente lo hacía sin saber que ese simple paseo deportivo terminaría en un hecho que la dejaría con graves heridas e internada por 24 horas. Un desconocido la abordó en la zona de bardas y brutalmente la golpeó y huyó. Cómo pudo, ella llamó a su marido quien desesperadamente "voló" desde su vivienda en Valentina Sur en auxilio a su pareja.

Esta lunes por la mañana, en AM550 , Rodrigo Velasco, el esposo de Romina, contó cómo ocurrió todo, y cuál fue el accionar de la Policía y los servicios de emergencia en este caso particular: "El hecho ocurrió el sábado entre las 13:50 y las 14:05, es la primera vez que le pasa algo así. La persona se le abalanza, ella estima que tenía una piedra en la mano. Primero la golpea en la cabeza, la tira y le sigue pegando en el piso. Ella tiene cuatro tajos en la cabeza con sutura, estuvo 24 horas internada. Tiene la mano derecha quebrada y distintos hematomas".

Según detalló Rodrigo, el hecho no habría sido con intención de robo porque a Romina "no le faltó nada".

"Tenía el reloj, celular, la riñonera con dinero, evidentemente la intención fue otra", aseguró.

Sobre el accionar policial ante la emergencia, el hombre contó: "La Policía no hizo nada. Nosotros vivimos en Valentina Sur. Ella me llama por Whatsapp para decirme que había sido atacada y que estaba sangrando, y sin cortar el teléfono salí volando. Mientras iba llamé al comando pidiéndoles que se acerquen a auxiliarla porque tenía miedo de que vuelva la persona que de la nada dejó de golpearla y salió corriendo. Ella estaba en shock y le pedí que empiece a gritar y gracias a eso se acerca un grupo de chicas, que también llaman a la Policía y la ambulancia pero no llegaban. Llegué primero yo y estuve por llevarla al hospital porque tenía mucha pérdida de sangre y dolor. Recién 45 minutos después llegó la ambulancia".

"Llegué, me pasé de largo porque veo un patrullero porque pensé que la estaban buscando a ella, le hice señas de luces pero el patrullero quedó paseando. En redes vi que una chica dijo que en ese horario había muchos policías pero ninguno se acercó a socorrerla" detalló Rodrigo.

En relación con la causa que ahora está en investigación, el marido de la mujer atacada contó que ella, producto de las heridas, todavía no pudo hacer la denuncia: "En esta semana vamos a hacer la denuncia formal, que está de oficio, pero ella todavía no está en condiciones. Mientras ella estaba internada vino un oficial al centro de salud a ver en qué estado estaba, pero nadie de Fiscalía llamó ni se preocupó. No fue un empujón, fue un hecho grave contra una mujer que aparentemente no tiene el derecho de caminar sola, a 10 cuadras del centro de una capital de provincia, no estaba en el medio del monte".