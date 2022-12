Nahir Galarza espera que la Corte Suprema revea su condena

Nahir Galarza lleva cinco años presa por el crimen de Fernando Pastorizzo, que ahora dice no haber cometido. Hace, aproximadamente un año, acusó a su padre. El policía, Marcelo Galarza, y ella; no se volvieron a ver desde ese entonces.

El homicidio que conmocionó a Gualeguaychú, todavía no tuvo un cierre. Se cumplieron 5 años del crimen. Por el asesinato fue condenada a cadena perpetua Nahir Galarza que, con 19 años, se convirtió en ese entonces en la mujer más joven en recibir esta pena. Pese a esto, la defensa de quien está presa en Paraná, apeló el fallo y esperan que la Corte Suprema de su veredicto.

Galarza empezó siendo testigo dentro de la investigación. No obstante, la evidencia la puso en la mira y fue condenada como autora del asesinato. Después, el fallo fue apelado y dentro de sus últimas declaraciones, dijo que el verdadero autor del crimen fue su papá, Marcelo Galarza.

En declaraciones a Radio Mitre Rosario, María Raquel Hermida Leyenda, afirmó que sigue siendo la abogada de Nahir Galarza en la causa por el homicidio. Afirmó que la joven también tiene otro abogado porque pretende iniciar los trámites para cambiarse el apellido.

En relación a la causa, detalló que presentó un informe psicológico y psiquiátrico de la joven, y remarcó que “si se hacía en tiempo y forma los estudios, una posibilidad de inimputabilidad”. “Ella posee una enfermedad de índole neurológica y psiquiátrica que no se investigó, y por la cual tiene tres hermanos que también la padecen. Según la legislación nacional, la enfermedad da la posibilidad de no ser culpable... Porque esa chica no estaba en su sano juicio. Yo lo vi desde Capital Federal por televisión y ella tenía una mirada periférica”, remarcó.

Este año, la causa siguió sumando acusaciones y fue la propia Nahir Galarza quién señaló a su padre, Marcelo, como el verdadero autor del crimen de Pastorizzo. Sobre esto, Hermida Leyenda sostuvo que “la defensa, en un comienzo, fue la defensa del padre, no de ella. Siempre quedó la duda y en el pensamiento popular si no fue el padre quien mató a Fernando”. Sostuvo que pretende “que haya un nuevo juicio, donde los imputados sean el padre de Nahir y Nahir. Y que se resuelva en un nuevo juicio, pero bien hecho, porque el anterior fue un juicio exprés y terrible”.