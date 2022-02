El padre de un pasajero atacó con un martillo a un colectivero

Con un martillo en la mano, un hombre esperó que el colectivo llegará al final del recorrido y antes de que el chofer pudiera reaccionar, lo atacó a golpes. El origen del violento episodio fue unos minutos antes, cuando el colectivero le avisó a un joven que esa era la última parada y se tenía que bajar si o si.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 20 en el final del recorrido de la línea 50 de Mi Bus, la concesionaria del transporte urbano de pasajeros de Bariloche. Luego de completar con el camino asignado, al llegar al barrio 28 de Abril y donde habitualmente los choferes paran para comenzar con otra vuelta, el chofer fue abordado por un hombre de unos 40 años al que él no conocía y le costó entender lo que estaba pasando.

Toda la situación quedó grabada en las cámaras de seguridad del interno, que muestra claramente como el hombre sacó de un bolso un martillo y luego de recriminarle la actitud que tuvo el chofer con su hijo, a quien bajó del colectivo porque ya había llegado hasta la última parada.

En la denuncia que presentó el chofer, relató que todo empezó en Villa Los Coihues cuando el conductor le pidió a un joven que se bajara del colectivo. Si bien el pasajero se enojo porque no podía llegar hasta el destino que pretendía, no pasó a mayores, por eso cuando subió el hombre con el martillo el chofer no entendía lo que estaba pasando.

El violento sacó un martillo de un bolso y en un primer momento golpeó la máquina que controla el sistema de boleto electrónico. Luego, no conforme con eso, dos veces atacó martillazos en el brazo al chofer y por último le pegó al parabrisas que se astilló. Luego, como si nada, bajó del colectivo y se fue caminando del lugar.

El chofer fue atendido en una institución privada de salud y se comprobó que sufrió traumatismos en el brazo derecho, pero no presentaba ninguna fractura. Desde una agrupación de UTA pidieron que se suspenda de manera inmediata los servicios de la línea 50 por tiempo indeterminado "hasta que las garantías de seguridad por las autoridades competentes estén dadas hacia nuestros compañeros".