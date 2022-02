Policía de civil le salvó la vida a una bebé en plena calle

Momentos desesperantes se vivieron este sábado en el barrio La Sirena de Neuquén, cuando una bebé comenzó a convulsionar en un taxi, volviendo de su cumpleaños. Afortunadamente, un policía de Cutral Co se encontraba en la calle y logró salvarle la vida.

El hecho ocurrió cerca de las 18.30 horas en las calles Saavedra y Luis Beltrán. Una familia volvía en taxi de festejar el cumpleaños de una bebé de dos años, cuando la nena se descompensó y comenzó a convulsionar. Su madre, se bajó inmediatamente del rodado y comenzó a gritar "se me muere mi hija". Ante la desesperación, un policía de civil oriundo de Cutral Co se bajó de su vehículo y empezó a hacerle maniobras de RCP.

Unos minutos después, la bebé reaccionó y fue llevada al hospital, donde le realizaron unos estudios. Según informó su madre, se encuentra fuera de peligro.

Este domingo por la noche, el padre de la criatura agradeció por las redes sociales a Federico Acevedo, el héroe que casualmente estaba en la ciudad y en esa calle:

"No quiero dejar pasar algo de largo y es lo muchísimo que estamos agradecidos a esta persona que tuvo la frescura mental y empatía hacia mi familia de parar, quien sabe cuál hubiera sido el futuro de mi hija si él no paraba muchísimas gracias al Policía de la ciudad de Cutral Co-Federico Acevedo-por parar y socorrer a mi hija quien sabe que pudo

haber ocurrido, te voy a estar toda la vida agradecido, no te conozco no tengo tu teléfono espero que en algún momento te llegue esta publicación no me dan las palabras para agradecerte lo que hiciste".