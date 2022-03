Encontraron un auto que fue robado de una comisaria

Un oficial de la Policía de Río Negro quedó involucrado en una causa por la desaparición de un auto que estaba secuestrado por orden judicial en una comisaría. El Ministerio Público debió solicitar la colaboración de la Policía Federal para la realización de tres allanamientos y poder recuperarlo por desconfiar de la fuerza provincial.

Aunque existe un gran hermetismo, como siempre que una noticia desnuda complicidades de la Rionegrina, trascendió que el vehículo fue hallado en una casa de Ingeniero Huergo, donde vive un amigo del oficial de la Comisaría 24°, desde donde desapareció hace unas semanas el Renault Logan que estaba secuestrado por orden judicial.

Según los pocos datos que se conocen, el vehículo robado desapareció de la puerta de la unidad del barrio Don Bosco, donde permaneció durante varias semanas secuestrado y estacionado sobre calle Perú. Desde un primer momento distintos policías de la comisaría quedaron en el centro de la investigación. Es que todas las pistas conducían a la existencia de un cómplice dentro del personal de servicio.

Con algunos datos concretos, la Justicia cipoleña ordenó tres allanamientos, pero como no confiaba en la propia fuerza provincial, debió solicitar la colaboración de la Federal. En Cipolletti, allanaron la casa de un oficial que trabaja en la Comisaría 24°, pero no encontraron el vehículo buscado. De todas maneras el personal que realizó la requisa no salió con las manos vacías, ya que encontró 300 gramos de marihuana, por lo que se le dio intervención al Juzgado Federa de Roca, a cargo de Hugo Greca.

El segundo procedimiento se desarrolló en Roca, en la casa de una persona cercana al oficial, pero tampoco se encontró el Renault Logan buscado. Entonces, se puso en marcha el tercer allanamiento, en la casa de un amigo del oficial, en Huergo. El policía acusado es oriundo de esa localidad, pero está radicado en Cipolletti desde que egresó de la escuela de cadetes.

Los federales encontraron dentro del terreno de una casa en construcción el auto que estaba siendo buscado, por lo que fue secuestrado. En tanto que se inició un sumario dentro de la Policía para determinar las responsabilidades que le cabrían al oficial de la Comisaría 24° en el robo del vehículo. Además de la gravedad por ser un oficial de policía, también tiene un agravado por alteración de un secuestro judicial.