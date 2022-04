Los jefes presionan a los policías para que no reclamen

Los policías de Río Negro desafían el reglamento y anunciaron que marcharán hoy a las 17 en todas las regionales de la provincia. En medio de este reclamo bajo la consigna #SueldoDigno, varios jefes de distintas comisarías, juntaron a su personal para intentar llevar calma con la promesa de un aumento diferenciado y en el medio dejaron en claro que en caso de plegarse a la protesta, desde la Jefatura se confeccionarán sumarios y hasta futuros traslados.

Es sabido que el reglamento policial prohíbe a los empleados de la fuerza sindicalizarse, del mismo modo impide que protesten o hagan declaraciones en contra de sus superiores. Por eso no asombra que sean los familiares de los uniformados quienes participen de protestas en reclamo de mejoras en las condiciones laborales.

Sin embargo, cansados de sueldos miserables, en los que en Río Negro un policía con 10 años de servicio gana 75 mil pesos y un Comisario 160 mil, bastante por debajo de lo que ganan en otras provincias, hoy marcharán a las unidades regionales para entregar un petitorio para que el Ministerio de Seguridad contemple un tratamiento especial y el aumento sea al punto. Del mismo modo se retrotraiga la quita del item "suma remunerativa policial", que le significó importantes descuentos a los uniformados en la liquidación del salario de marzo.

Es que si bien con el sueldo de marzo se liquidó un aumento del 4%, hubo un descuento en un item que en el sueldo de bolsillo significó que el incremento salarial para un agente sea de apenas 200 pesos. Una miseria si se tiene en cuenta que la canasta alimenticia está cerca de los 90 mil pesos.

A las marchas también se sumarán los policías retirados, que llevan adelante una lucha para que los aumentos que se le otorgan a quienes estén en actividad también lleguen a ellos.

En medio de la convocatoria, a través de redes sociales y por mensajes de WhatsApp, distintos jefes de unidades intentaron amedrentar al personal con sumarios y posibles traslados en caso de participar de los reclamos. Quienes llevan adelante la organización de la protesta difundieron el audio del subcomisario Ricardo Chepu de Las Grutas, en el que le recomienda a sus subordinados "tienen la libertad de hacer lo que quieran, pero yo les aconsejaría que no lo hagan".

"Tengan cuidado en hacer eso, pueden ser filmados o fotografiados. Tienen toda la libertad del mundo en sus francos, los que estén de servicio no lo pueden hacer. Ya sabemos las consecuencias de lo que ha pasado en situaciones similares a estas en otros momentos. Sabemos que se iniciaron sumarios o salieron traslados que dejaron el desparramo", les advirtió Chepu al personal a su cargo en la unidad de Las Grutas.

El mismo subcomisario asegura que desde la Jefatura "van a acomodar nuestro sueldos, no se el monto, hoy (por ayer) se reunía el Jefe de Logística con el Ministerio de Seguridad y Gobierno", y les volvió a aconsejar "que ni se acerquen, que eviten problemas, todos tienen familia e hijos, piensen en sus familias. Después está en la responsabilidad de cada uno. Se va a arreglar la situación, tal vez no bien como pretendamos, porque no tenemos un gremio no tenemos nadie que nos respalde, el día que se inicie un sumario o traslado, nadie nos respalda a nosotros".