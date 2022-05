VIDEO: un excandidato chocó a una repartidora

Este viernes por la madrugada, el excandidato a diputado Franco Rinaldi protagonizó un accidente de tránsito que dejó a una mujer hospitalizada. En un principio se dijo que el que manejaba era el diputado nacional Martín Tetaz, pero rápidamente se descartó esta versión.

El incidente ocurrió cerca de la una de la mañana en pleno Palermo en Capital Federal, en Avenida Las Heras y Billinghurst. En el video difundido por la Policía de la Ciudad, se ve que los vehículos que circulaban por la avenida se encontraban detenidos a la espera de que el semáforo marque verde. Cuando arrancaron, aparece el vehículo de Rinaldi, y en simultáneo, una repartidora en una bicicleta cruzaba por la senda peatonal, pese a que no estaba habilitada. En ese momento, la mujer alcanza a impactar en el costado izquierdo del auto Kia Cerato color gris.

Inmediatamente, efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar y constataron la presencia de una joven de 23 años tirada en el piso y con lesiones provocadas por el impacto del vehículo de Rinaldi.

La familia de la víctima, denunció que el autor del choque fue Martín Tetaz, pero el diputado desmintió rápidamente la versión. "Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano). Habíamos cenado juntos en Pizza Cero, asique después de dar aviso al 911 Franco me llama, me cuenta lo ocurrido y me pide que baje a asistir a la chica (Franco tiene una discapacidad y no podía por sus propios medios). Cuando llegue ya estaba la policía controlando la escena", aclaró.