"Vas a ser feliz conmigo": le dijo el abusador a la menor

El Barrio Nuevo aún continua conmocionado luego de que una adolescente de 16 años sufriera el acoso e intento de abuso por parte de su vecino de 27 años en plena calle, en la tarde de este jueves puntualmente en la esquina de las calles Don Bosco y Ceferino Namuncurá, de la capital neuquina. El acusado quedó detenido, sin embargo a las horas recuperó en libertad.

El barrio se indignó y pasada la medianoche se congregó en la puerta de la casa del agresor para hacer justicia por mano propia. Según informaron a este medio, prendieron fuego varios muebles e intentaron quemar la vivienda. Varios oficiales se hicieron presentes para custodiar el frente de esa casa abandonada dónde vive el acusado.

“Mi hija salió de casa a las 13:45 para venir a mi trabajo y al cerrar la puerta, viene el vecino que vive frente de casa y le dice ´´Susana´´, a los gritos, pensando que era yo. Allí ella le dice que no, que se vaya que se tenía que ir, y él la sigue y la empieza a manosear y sujetar fuerte la muñeca", relató Susana, mamá de la víctima en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias.

La menor llegó corriendo, llorando en estado en shock al trabajo de su madre: "Cuando llegó no entendía que le había pasado, logré tranquilizarla y me explicó que Pablo, el vecino que vive en frente de nuestra casa la había tocado, acorralado, y seguido varias cuadras. Y le decía ``vos vas a ser feliz conmigo. Dame tu número de teléfono``, ella se pudo zafar y salió corriendo", continuó relatando la mujer.

"De mi trabajo a mi casa son pocas cuadras de diferencia; salí rápidamente y en calle Namuncurá observo que varios efectivos lo tenia retenido, y el gritaba como loco. Me acerco al lugar y les digo a los agentes lo sucedido a mi hija con este tipo, y allí él no niega nada, al contrario, empezó a gritar que el ya había estado detenido por abuso y que si iba a la cárcel de nuevo, iba a salir y violar a todos los hijos e hijas de los policías que lo tenían sujetado en ese momento", añadió con la voz quebrada Susana.

El personal policial procedió a su detención y lo trasladó a la comisaría 2da. Sin embargo horas más tarde quedó libre y volvió al barrio, a la casa abandonada donde reside, precisamente en frente a la vivienda de la víctima. "No se porque lo liberaron, yo volví a la comisaría donde radique la denuncia formalmente, y lo que me dijeron es que la orden la dio el fiscal. No entiendo el porque, no es justo. Yo vivo sola con mis tres hijos, menores, trabajo, me vivo por y para ellos. Desde ayer vivo con miedo", dijo totalmente conmocionada.

"Para los señores fiscales y jueces, no es abuso si no hubo penetración, es decir, ¿Tengo que esperar que violen y maten a mi hija para que este tipo este preso?", exclamó llorando. Tanto Susana como su niña, no durmiendo en toda la noche, tienen miedo: "Mi hija está muy asustada, no se despega de mi, vino al trabajo conmigo hoy. Solo pido que la Justicia actúe, que le pongan una perimetral, que nos pongan un custodian, que no esperen a que sea demasiado tarde".