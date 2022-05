No hay rastros del joven desaparecido en Villa Pehuenia

José Esquivel, un ex militar de Zapala que se había radicado temporalmente en Villa Pehuenia junto a un amigo, se encuentra desaparecido desde hace un mes y su familia asegura que las fuerzas de seguridad no lo están buscando.

Esquivel vivía en el camping Lagrimitas de Pehuenia desde octubre del año pasado junto a un amigo, compañero suyo del Ejército. Y desde el 3 de abril, nada se sabe de su paradero.

Macarena Esquivel, su hermana, mantiene en sus redes sociales el pedido desesperado de su familia para conocer su paradero, pero no ha obtenido datos relevantes.

En diálogo con Noticiero Central, por 24/7 Noticias, Macarena reveló que “hay personas que nos dicen que pudo haberse ido a Chile, pero no lo creo, porque él no es de irse sin avisar”.

También señaló que su hermano, una vez finalizado un trabajo en Pehuenia “tenía pensado volver a Zapala o irse a Buenos Aires”.

En cuanto a la búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad, la joven dijo que “la verdad es que no sabemos si lo están buscando o no; me contacté con el comisario y no me dijo nada”.

La entrevista completa acá: