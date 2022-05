Volverán a juzgar un femicidio ocurrido en 2008 en Cutral Co

Un tribunal de impugnación resolvió la realización de un nuevo juicio para Miguel Armando Salinas por el asesinato de su pareja Eugenia Lucrecia Lescano, ocurrido en Cutral Co en junio de 2008. Salinas fue absuelto en septiembre de 2010 por el beneficio de la duda, pero, en 2012, mientras el TSJ estudiaba un recurso de la fiscalía, se fugó. Fue detenido en Tucumán en febrero de este año.

La fiscal jefa Sandra González Taboada y el fiscal Gastón Liotard, solicitaron el pasado 22 de abril, ante un tribunal de impugnación, la anulación del sobreseimiento y la realización de un nuevo juicio. Salinas había sido juzgado por la ex Cámara Multifueros de Cutral Co cuyos jueces lo exculparon por el “beneficio de la duda”.

Salinas está detenido desde febrero de este año con prisión preventiva por existir peligro de fuga, a la espera de la realización de la audiencia ante el tribunal de impugnación, que de acuerdo con el sistema procesal penal vigente desde 2014, es quien debía tramitar el recurso admitido por el TSJ en 2011

Liotard argumentó que “ los votos de los entonces integrantes de la Cámara no dieron razones de sus conclusiones”, que no indicaron “un camino lógico” y que, mediante “imprecisiones”, produjeron una “fractura en el razonamiento” del fallo . En esa misma línea se manifestó González Taboada, quien habló de una “ valoración parcial y sesgada” en el fallo, con fisuras y alejado de los lineamientos trazados por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994).

Tras un cuarto intermedio, el tribunal de impugnación resolvió hoy hacer lugar a todos los pedidos de la fiscalía y ordenó, por unanimidad, disponer el envío del legajo para que se realice un nuevo juicio.

Salinas fue acusado oportunamente por homicidio agravado por alevosía. En la fecha de la acusación, aún no estaba contemplado en la legislación el agravante por femicidio.

El hecho ocurrió entre las últimas horas del 27 de junio de 2008 y mediodía del 16 de julio del mismo año, cuando se encontró el cuerpo de Eugenia Lucrecia Lescano, ya sin vida, semienterrado a la vera de la ruta 237 y a 15 kilómetro de Villa El Chocón.

Según la teoría de fiscal, cerca del 27 de junio, en una acción “planificada y con fines aparentes de insinuar deseos de reestablecer la relación”, Salinas atrajo a la víctima, de la que se encontraba separado, la interceptó a la salida de su lugar de trabajo, un supermercado, y de manera “prepotente, intimidatoria y violenta”, la condujo a su domicilio. Allí, luego de infringirle un golpe en el rostro que le produjo un estado de inconciencia, y aprovechándose de esa indefensión, le realizó múltiples heridas con arma blanca que le produjeron la muerte. Tras ello, explicó Liotard, Salinas trasladó el cuerpo al lugar donde fue hallado.